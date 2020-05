Sarà la Regione di appartenenza a comunicare l’esito dei test sierologici a tutti i partecipanti. Nel caso in cui la diagnosi risulti positiva, la persona sarà messa in temporaneo isolamento a casa e sarà contattata dal proprio Servizio sanitario regionale o dall’Asl per effettuare un tampone naso-faringeo che provi l’eventuale stato di contagiosità.

La Croce Rossa sta telefonando i 150mila cittadini per effettuare i test sierologici

L’obiettivo è quello di capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al coronavirus, anche in assenza di sintomi e descrivere la frequenza in relazione ad alcuni fattori come il sesso, l’età, la regione di appartenenza e l’attività economica. Da oggi (ieri -ndr-), sono partite le telefonate della Croce Rossa italiana ai cittadini individuati nel campione di 150.000 soggetti a cui sarà effettuato il test sierologico per mappare la diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale.

Il presidente dell’Istat, Gian Carlo Blangiardo, ha spiegato: “la durata complessiva della rilevazione dovrebbe essere di 15 giorni”. Non ci sarà nessun obbligo da parte degli italiani di rispondere alla chiamata.