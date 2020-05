I pompieri hanno ritrovato l’aereo da turismo biposto caduto nel Tevere durante il pomeriggio di ieri all’altezza di via Vitorchiano.

I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per trovare il passeggero disperso, di cui purtroppo non si hanno ancora tracce. Grazie al side scan sonar, strumento molto importante per scandagliare i fondali, i sommozzatori hanno trovato l’aereo e alle 8 di stamattina ne hanno dato notizia. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e la causa che abbia causato la caduta del velivolo subito dopo il suo decollo. Il biposto era partito dall’aeroporto dell’Urbe per effettuare un’esercitazione, ma è caduto poco dopo. Le operazioni di ricerca della persona dispersa sono proseguite tutta la notte e continuano anche nella giornata di oggi, i soccorritori lavorano senza fermarsi e hanno la speranza di trovare la persona ancora viva.

Il pilota dell’aereo caduto nel Tevere è stato tratto in salvo

L’incidente aereo è successo ieri nel primo pomeriggio. Erano le 15.30 quando il biposto Cessna con a bordo le due persone, è precipitato nel Tevere per poi inabissarsi. Il pilota è stato salvato dai vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto, mentre il passeggero non c’era, perché, probabilmente, è stato portato via dalla corrente. L’uomo, tratto in salvo, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha portato in eliambulanza in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sono intervenuti sul posto, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale Gruppo Cassia, la Polizia di Stato e i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno perlustrato l’area sovrastante al Tevere con gli elicotteri.