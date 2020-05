Wanda Nara scatenata: “Ho fatto un buon lavoro…” – FOTO

Wanda Nara su Instagram manda un messaggio piuttosto enigmatico: cos’avrà voluto dire la maliziosa showgirl sudamericana?

Nelle prime fasi dell’emergenza coronavirus, probabilmente per la preoccupazione per i suoi figli, avevamo assistito a un’assenza piuttosto insolita e prolungata dai social di Wanda Nara. Da un po’ di tempo però la showgirl argentina ha ritrovato la propria verve. Il tutto in coincidenza con il ritorno in Italia, nella sua villa sul lago di Como insieme ai suoi bambini e al suo Mauro Icardi. Un rifugio dorato in cui ha potuto maggiormente rilassarsi, pur continuando a dedicarsi ai suoi affari. E da dove non ha fatto mancare qualche scatto dei suoi, di cui in effetti un po’ di sentiva la mancanza.

Wanda Nara, il post misterioso e super sensuale

Anzi, adesso assistiamo ad una Wanda, letteralmente, più scatenata che mai. Forse per recuperare il tempo perduto, ci sta proponendo a più riprese inquadrature maliziose del suo decolletè piuttosto florido. In uno degli ultimi post, il messaggio in didascalia è però piuttosto ambiguo: “Ho fatto un buon lavoro – scrive – Ora attendo buone notizie”.

Non si sa bene a che cosa si riferisca. Specialmente con quel ‘top level’ in arrivo. Che potrebbe far immaginare un accordo piuttosto proficuo per lei. E a questo punto viene facile pensare a una svolta professionale per il suo Mauro Icardi, il cui futuro a livello calcistico è oggetto di accesa discussione. Il giocatore, lo ricordiamo, è in prestito al Psg dall’Inter, ma non è ancora certo che i francesi lo riscatteranno. Sullo sfondo, rimane oltretutto sempre la Juventus. A questo punto, è probabile che a breve sapremo qualcosa, in un verso o nell’altro. Come che sia, Wanda rimane a prescindere di alto livello. E i fan lo confermano impazzendo per il nuovo scatto molto provocante della loro beniamina.

