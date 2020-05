Allarme smart working: i rischi per la salute

Il lavoro da smart working è irto di vantaggi professionali: crea comodità ma anche dipendenza. I rischi per la salute dell’uomo

Il Disegno di Legge risalente a Maggio 2017 ha cambiato le sorti del mondo professionale. I vantaggi di ricoprire mansioni da ufficio direttamente da casa ha messo in piedi un flusso di comodità che si sposa perfettamente con lo sviluppo evolutivo della tecnologia del momento.

Il mondo dello smart working ha subìto un cambiamento significativo e utile per tenersi lontano dai rischi sul posto di lavoro di contrarre malattie. In tempo di Pandemia ad esempio risuona come uno strumento indispensabile per ottemperare alle mansioni da ufficio e gestire i termini di scadenza dei documenti.

Ottimizzare la quantità e la produttività delle attività lavorative sta diventando un leitmotiv per gli impiegati d’ufficio non immune da rischi legati alla salute.

Smart working: il rovescio della medaglia

Il lavoro esercitato attraverso la comodità dello smart working ha in suoi espedienti di vantaggio come abbiamo già detto, ma spesso celano difficoltà sullo stato di benessere dell’uomo.

Lo stare seduti su una sedia per ore intere della giornata comporta un disagio per l’ammortizzazione della colonna vertebrale. L’abitudine di lavorare comodamente seduto su divani e poltrone non sempre viene vista nella direzione ergonomica delle abitudini confortevoli.

A tal proposito gli psicologi mettono in guardia i lavoratori in smart working che si abituano a determinate condizioni di vita senza percepire il pericolo che incosapevolmente creano per la propria salute.

La sindrome di “burnout” ad esempio è un fattore di rischio molto comune che colpisce le spalle mentre siamo impegnati a rafforzare le relazioni interpersonali.

Pensare a trovare una soluzione al problema interagendo con gli altri attraverso lo schermo di un computer può deteriorare il nostro benessere, facendoci cadere inconsapevolmente in una condizione di stress abitudinale.