Alena Seredova, la foto commovente con il suo cucciolo – FOTO

Alena Seredova da pochi giorni è di nuovo mamma. Si gode la fase 2 in compagnia del suo cucciolo che tiene tra le braccia

Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, è diventata da pochi giorni per la terza volta mamma. Dopo due maschietti avuti dal primo marito, ora la donna si gode la piccola Vivienne Charlotte, insieme al suo compagno Alessandro Nasi. Per la showgirl la quarantena è servita a riposarsi in attesa della nuova arrivata.

Alena Seredova e il suo nuovo cucciolo

Visualizza questo post su Instagram Daily routine #rutino #piccolavivi #viviennecharlotte Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 27 Mag 2020 alle ore 1:40 PDT

La bambina ha appena compiuto 7 giorni di vita ed è già molto presente sui social. Infatti Alena non ha perso tempo a postare foto insieme a Charlotte e alla sua famiglia. Anche i fratelli Buffon sembrano essere veramente felici della nuova arrivata, non hanno occhi che per lei.

Visualizza questo post su Instagram 1 settimana #prvnitydennasvete 🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳 @louis_buffon_ @david_leebuffon #viviennecharlotte @juventus Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 26 Mag 2020 alle ore 7:50 PDT

In questa prima settimana la famiglia Seredova-Nasi sembra essere molto occupata tra coccole, regali e dolcezze per la nuova arrivata. Anche molti follower e amici dei genitori hanno voluto augurare alla bambina una buona vita. ” A chi assomiglia? Se è bella come te…immagino che spettacolo. Tanti auguri”, “Auguroni” scrive l’ex calciatore Marchisio, “Che belli che siete” commenta Alfonso Signorini.

Visualizza questo post su Instagram A volte i sogni si avverano ❤️ Benvenuta principessa Vítej princezno ❤️ Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova) in data: 19 Mag 2020 alle ore 8:21 PDT

Non ce n’è per nessuno. La famiglia ora ha occhi solo per la principessa.