Alpa Parietti, 59 anni in costume a due pezzi , che spettacolo – FOTO

Alba Parietti, prova costume superata a pieni voti: la showgirl si mostra in bikini a 59 anni e lascia senza parole tutti, che spettacolo.

Alba Parietti supera la prova costume e si prepara ad affrontare l’estate 2020. La showgirl ha lasciato tutti senza parole pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto in cui appare in bikini. Davanti allo specchio di casa, la Parietti ha indossato un bikini condividendo lo scatto sui social. A 59 anni, Alba non ha nulla da invidiare alle ventenni. Fisico asciutto e con le forme al posto giusto, la Parietti porta a casa non solo i complimenti degli uomini, ma anche delle donne che chiedono di sapere il suo segreto di bellezza.

Alba Parietti in bikini: “l’anno prossimo saranno fieramente 60”

In un altro post, Alba mostra il suo primo piano mettendo in mostra la parte alta del suo corpo. La showgirl non teme il tempo che passa e, fiera ed orgogliosa, si mostra in bikini conquistando i consensi di tutti.

Con la riapertura delle attività, inoltre, Alba ne ha approfittato per tornare a prendersi cura di sè e della sua bellezza. “Il segreto della felicità? Amarsi…. anche prendendosi cura di sè Milano riparte con mille attenzioni anche dalla sua bellezza”, ha scritto la showgirl postando una foto della sua prima seduta di bellezza.

Sempre bellissima, schietta e sincera, dunque, la Parietti sceglie di condividere con i fans i momenti delle sue giornate.