Amadeus e il suo appartamento da sogno, che meraviglia – FOTO

Amadeus, lo storico conduttore, vive insieme a sua moglie Giovanna in un appartamento meraviglioso. Guardate che bellezza

Amadeus all’età di 57 anni vive insieme alla moglie Giovanna in un appartamento davvero bello. La loro casa rispecchia perfettamente il loro amore, uno spazio di tranquillità e pace, in cui regnano luce e silenzio. La moglie ha lavorato e scelto gli interni visto che è specializzata in un corso di interior design. Così per il suo amore ha sfruttato le proprie esperienze per ideare la casa dei loro sogni.

Amadeus e Giovanna e il loro nido d’amore

Lo storico conduttore vive insieme alla moglie in un’oasi di pace e tranquillità. Il bianco è il colore principale della loro casa, seguito poi dal nero e da alcune tonalità di oro o arancione che possono essere ritrovate ad esempio nei lampadari. Un appartamento nel cuore di Milano. Le ampie vetrate affacciano la casa sulla città frenetica e caotica, ma lì ogni rumore si annulla. Ma come si è realizzato questo amore? I due si conobbero sul programma l’Eredità, cavallo di battaglia di Amadeus. Giovanna era la protagonista della “scossa”. All’inizio la ballerina non era così convinta, ma poi non riuscì più a trattenersi. Ora i due sono talmente uniti che condividono addirittura un unico profilo Instagram, da cui, insieme, pubblicano e fanno storie come una coppia unitissima.

Giovanna ha seguito Amadeus per tutto il festival di Sanremo 2020. L’uomo insieme a Fiorello è stato il presentatore della 70esima edizione, che tra l’altro ha riscosso molto successo.

Insieme hanno incoronato il loro sogno di amore.