Belen Rodriguez, coccole baci e carezze, ma non è Stefano – FOTO

Belen Rodriguez, senza De Martino, lontano per lavoro, si consola dopo il lockdown con una giovane uomo. I due sono molti vicini ed intimi

Finita la quarantena Belen Rodriguez si concede delle dolci coccole. E tutto rigorosamente documentato via social. Baci e carezze che non passano inosservati e che impazzano il web e soprattutto il gossip.

Il perché? Il fortunato non è suo marito Stefano. Lui è lontano da casa, ormai, da diverse settimane. È tornato a Napoli per ricominciare a lavorare a Made in Sud e la bella argentina è rimasta sola a Milano insieme a loro figlio Santiago.

Ecco che Belen ha trovato come consolarsi e come riappropriarsi dell’amore che lei tanto desidera da parenti e amici e che tanto le è mancato nel corso del lockdown. Tra feste scatenate e cene al ristorante con il fratello Jeremias non sono mancati i pettegolezzi. Molti parlano di una crisi profonda tra Belen e Stefano ma entrambi l’hanno smentita più volte.

“Ho deciso di continuare la quarantena qui a Napoli perché tra un mese ripartirà Made in Sud e quindi dovrò ricominciare a lavorare tra qualche settimana” ha detto l’ex ballerino di Amici.

Ma Belen invece di starsene tranquilla sbaciuccia un suo caro amico. È successo diverse volte in questi ultimi giorni. L’ultima solo poche ore fa. La showgirls e il suo amico sono più vicini che mai.

Belen Rodriguez, chi è l’amico che sbaciucchia

Addio distanziamento sociale e sentimentale. Belen Rodriguez dopo la quarantena torna più scatenata che mai. Si consola con amici e parenti e pare non sentire la mancanza del suo bel Stefano.

Protagonista di diverse Instagram Stories che hanno fatto volare il chiacchiericcio del gossip è Mattia Ferrari, un caro amico dell’argentina tutta curve. Lui è un celebre creativo che nelle ultime ore è finito sulla cresta dell’onda dei pettegolezzi proprio per gli scatti con Belen.

Non ha nemmeno trent’anni, classe 1992, e con la sua creatività ha lavorato già in Maison come Moschino, Versace, Chopard, Zadig&Voltaire, H&M, Messika ed Ermanno Scervino come si capisce bene anche dai suoi scatti. Lo scorso anno si è guadagnato anche un’intervista su Vogue che lo ha definito tra gli under 30 più influenti in circolazione.

Il bello e giovane amico di Belen ha anche fondato un’agenzia, la Arnold Creative Communications, punto di riferimento nel campo della comunicazione digitale che gli ha permesso di collaborare con magazine di alto calibro.

Proprio su Vogue Mattia Ferrari ha parlato di sé: “È difficile per me definirmi. Forse posso farlo attraverso le mie azioni – ha detto – uso la mente per esprimere la mia idea, la mia creatività, il mio messaggio. In qualunque forma si presenti”.

Ha viaggiato molto sin da giovanissimo. “A 16 anni sono andato a Los Angeles da solo con un amico. Poi a New York fino ai 21. Scoprire il mondo mi ha aiutato a conoscere nuove persone e, per un motivo o per l’altro, mi sono sempre trovato in situazioni vicine al mondo della moda – ha ammesso – Fotografi, designer, hairstylist, celebrities”.

Ed è forse che proprio in questo mondo patinato che ha conosciuto la formosa Belen e di cui pare che sia anche molto ma molto amico.