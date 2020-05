Quanti complimenti per Caterina Balivo. Lei su Instagram si mostra bella come non mai ed i suoi followers sono letteralmente impazziti per questo scatto.

Piovono complimenti per Caterina Balivo. E più che meritati. La conduttrice di ‘Vieni da Me’, trasmissione di Rai 1 che nel corso del mese di maggio ha ripreso il proprio posto in diretta nel primo pomeriggio, strappa applausi per uno scatto comparso sul suo profilo personale Instagram.

La 40enne presentatrice televisiva originaria di Secondigliano, in provincia di Napoli, ha pubblicato una immagine che la ritrae con un magnifico vestito bianco e con uin sorriso meraviglioso. Quel che ci vuole per dimenticare almeno momentaneamente le difficoltà di questo periodo, legate alla epidemia che imperversa ormai da mesi in tutto il mondo.

Caterina Balivo, lo scatto in cui è bellissima

La Balivo è davvero sfolgorante, grazie soprattutto al suo sorriso. E ci sono tantissimi commenti di entusiasmo da parte dei suoi affezionatissimi fans, che ne seguono le sorti da anni. Lei in particolare ha impiegato i propri spazi web personali per intrattenere i suoi ammiratori con un format molto gradito. In esso ha trovato spazio l’importanza rivestita dai libri, argomento principale con l’ospite di turno collegato in diretta a distanza con la magnifica Caterina. Lei è sempre bella ed unisce queste sue indubbie qualità estetiche alla simpatia ed al buonumore che sa trasmettere.

