Di Maio, nuova stoccata all’ex alleato poi annuncia: “Giù le tasse”

Luigi Di Maio ha colto l’occasione per lanciare una nuova stoccata all’ex alleato di governo e alla sua compagna di opposizione

Luigi Di Maio ha colto l’occasione non piacevole delle minacce alla ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, per lanciare una nuova stoccata all’ex alleato di governo e alla sua compagna di opposizione. Chiaro il riferimento del ministro degli esteri ai toni che vengono puntualmente alzati dall’opposizione senza badare all’emergenza del paese: “Bisogna abbassare i toni e la politica, per prima, deve dare il buon esempio. Ognuno è giusto che esprima le proprie idee, il confronto è sempre sano e democratico, ma trovo inqualificabili gli insulti sessisti che sono stati rivolti nelle ultime settimane alla ministra Azzolina. Lucia è stata attaccata e minacciata, tanto che da qualche giorno le è stata assegnata anche una scorta. A lei va la mia totale vicinanza” , afferma Di Maio.

Di Maio, nuova stoccata, poi le tasse

Poi la stoccata agli oppositori: “C’è un rischio esasperazione e tensione sociale che può sfociare nel Paese. Il mio è un appello a tutte le forze politiche: la gente non vuole polemiche, ma fatti. La gente vuole vederci lavorare. In silenzio, senza polemiche.

In questa fase non esiste la battaglia di una singola forza politica. La battaglia è di tutti. C’è in gioco il futuro dei cittadini italiani, c’è un Paese da sostenere e ricostruire.

Lavoriamo insieme e uniti. Siamo pagati per fare questo, non per rincorrere sondaggi o consensi elettorali”. Quello finale è la grande stoccata all’opposizione, in particolare quella meno moderata.

Intanto Di Maio parla anche del prossimo obiettivo del governo, quello di abbassare le tasse. L’Europa può dare le risorse al paese per abbassare le tasse usando ciò come volano per la ripresa. Investimenti e abbassamento delle tasse, la ricetta del governo per i prossimi mesi.