Ritorna gradualmente alla normalità Diletta Leotta, che nel lungo periodo di isolamento forzato ha svolto le sue attività in casa. La bella conduttrice catanese, come ha mostrato già sul suo profilo Instagram, ha ritrovato con piacere la possibilità di passare un po’ di tempo all’aria aperta. La ‘clausura’ è stata dura per tutti, anche per lei, abituata anche per deformazione professionale a passare molto tempo a contatto con le persone.

Diletta Leotta e Rossella Fiamingo, balletto irresistibile

A Diletta, soprattutto, mancano le serate con le amiche. Ai fan più attenti, non sarà sfuggito che spesso la conduttrice di DAZN si affiancava, nelle sue libere uscite a Milano ma non solo, a un gruppo di amiche fidate. Tra queste, Rossella Fiamingo, catanese come lei e medaglia d’argento nella spada femminile alle Olimpiadi di Rio 2016. Le due sono davvero molto affiatate e unite da un legame profondo, hanno mantenuto i contatti a distanza. La Fiamingo si trova a Catania, mentre Diletta è rimasta a Milano. E Rossella, come si può vedere, in questi giorni ha dedicato un pensiero alla Leotta.

“Torneranno gli stacchetti scoordinati”, si legge nella divertente didascalia. La foto è un ricordo di una uscita nel periodo estivo, forse dello scorso anno, in cui le due sembrano quasi delle ‘veline’. Scoordinate o meno che siano, non si può non rimanere conquistati dalla loro solarità, quella che solo i momenti semplici di condivisione tra amici sanno dare, e anche dalla loro bellezza. La speranza di Rossella – che intanto si prepara alle Olimpiadi nel 2021, per conquistare quella medaglia d’oro sfuggita quattro anni fa – è quella di noi tutti, di poter tornare a divertirsi in spensieratezza e senza preoccupazioni con i nostri affetti più cari.

