Splendida come sempre, Elisabetta Gregoraci si mostra in tutto il suo splendore su Instagram. La calabrese è più bella che mai.

Visualizza questo post su Instagram This morning like this…trying to get dressed 🌸 Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 27 Mag 2020 alle ore 4:26 PDT

Se c’è chi riesce a prevalere sui segni del tempo quella è senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci. L’ex moglie di Flavio Briatore è somigliantissima a quando riuscì a farsi conoscere dal grande pubblico, ad inizio anni 2000. Ai tempi la vedevamo bazzicare come ragazza immagine o nel ruolo di soubrette in diversi programmi tra la Rai ed altre emittenti. Lei scrive: “This morning like this…trying to get dressed”. Ovvero: “Questa mattina va così, mentre provo a vestirmi”. E si mostra con indosso soltanto un reggiseno ed un paio di jeans. Riempiono lo schermo il suo sorriso ed i suoi bellissimi occhi, con i capelli scuri fluenti che le cascano da una spalla. Poi spiccano anche i tatuaggi sul braccio sinistro. La forma fisica è splendida come sempre e la calabrese è bellissima. Non dimostra affatto i suoi 40 anni di età, compiuti ad inizio febbraio.

Elisabetta Gregoraci, in passato aveva scoperto dei messaggi sul cellulare di Briatore

Visualizza questo post su Instagram Ogni cosa a suo tempo ha il suo tempo 🖤 (Fernando Pessoa) Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 21 Mag 2020 alle ore 12:01 PDT

I commenti lasciati dai suoi tanti followers sono chiaramente tutti caratterizzati dall’entusiasmo. Chiunque le rivolge parole di ammirazione e le dice che ogni volta riesce a bucare lo schermo con i suoi scatti esplosivi. E tante volte anche conturbanti. Intanto nulla si sa sulla sua vita privata. Ospite della tramissione ‘Vieni da Me’ da Caterina Balivo, la Eli aveva anche parlato di quello che era stato l’amore con Flavio Briatore. “A volte ho trovato dei messaggi da parte di signorine fin troppo gentili sul suo cellulare. Ed è capitato che fossi io a rispondere. Consigliavo loro di andare a farsi un giro. Sono un pò rimpiscatole su queste cose. Alla fine però ho sempre chiuso un occhio perché erano cose soft. Non rimpiango nulla di quanto fatto.

Ogni scelta, anche la meno felice, mi ha portato ad essere la donna che sono diventata e sono molto soddisfatta”.