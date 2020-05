Elisabetta Gregoraci, scollature vertiginose per la calabrese – FOTO

Elisabetta Gregoraci non perde occasione per stuzzicare la fantasia dei suoi followers e farli sognare su Instagram con scatti provocanti

Nell’anno in cui ha spento 40 candeline, Elisabetta Gregoraci sembra davvero aver trovato una seconda giovinezza. Non manca occasione in cui la bella showgirl calabrese appaia sempre più splendente. Dovremmo esserci abituati alla sua avvenenza, ma non si può fare a meno di rimanere stupiti ad ogni nuovo scatto. C’entra, sicuramente, una ritrovata serenità personale che lei ha raccontato personalmente in una lunga intervista a ‘Vieni da me’ con Caterina Balivo. Come tutti, ha superato periodi burrascosi, dai quali però sembra emersa più consapevole e più forte.

Elisabetta Gregoraci, scollata è da favola

Tutto questo, lo si vede, come detto, nelle sue foto e traspare dal suo sguardo magnetico. Anche se lo sguardo, dobbiamo ammetterlo, non è esattamente la prima cosa che ci viene in mente quando la osserviamo. Lei sa come solleticare e stuzzicare l’attenzione e la fantasia dei fan su Instagram. E la prova sta in questi scatti che vi proponiamo. Negli ultimi giorni, Elisabetta ha postato più immagini dove ha fatto risaltare notevolmente il suo generoso decolletè.

Scatti molto diversi tra loro, eleganti e trasognati oppure volutamente sbarazzini e trasgressivi. Minimo comune denominatore, l’esplosività e la verve di Elisabetta che non tramontano mai e restano sempre uguali a se stesse. Insieme alla sua bellezza, che continua ad accompagnarci e ad essere un vero e proprio must per i suoi followers più affezionati. Che la ricoprono, com’è normale che sia, di like e commenti estasiati.

