Emily Ratajkowski, la mano del marito finisce proprio lì – FOTO

La supermodella statunitense Emily Ratajkowski si getta tra le braccia del marito. Nello scatto non sfugge un piccolo particolare

L’attrice supermodella statunitense Emily Ratajkowski non è nuova agli scatti sensuali rappresentanti la sua passione. Questa volta l’attrice 28enne che vanta circa 26 milioni di followers decide di mettere in risalto i suoi due motivi di vita.

La scelta di farsi immortalare all’aperto senza avvertire alcuna sensibilità al leggero venticello, apparecchia la tavola in vista di un’estate scoppiettante e all’insegna del caldo rovente. La scelta di Emily è ricaduta di nuovo in un contesto che ritrare la natura selvaggia: rami secchi, stagno e foglie sempreverdi.

Lo sfondo caratterizzato dalle meraviglie della natura lancia un primo piano del tutto inedito. Questa volta la nostra Emily non è sola ma avvolta tra le braccia del marito in segno di finta pudicizia. Ma i fan non si lasciano scappare un dettaglio che smentisce qualsiasi concetto di vergogna.

Il comportamento del marito di Emily è in segno di protezione nei confronti della sua amata, ma la mano destra galeotta non è sfuggita agli occhi dei fan. Milioni di likes hanno riempito la foto dei due protagonisti, postata su Facebook.

Emily Ratajkowski e i particolari che non sfuggono mai

Una grande fetta dei fan avrebbe voluto in quel momento prendere il posto dell’uomo che avvinghia la sua Emily mentre le copre a schiacciata una zona delle parti intime.

Emily Ratajkowski effettua una torsione del suo capo mostrando un sorriso con gli occhi vivace. Il tutto testimoniato dalla mancanza delle lenti da sole. In primo piano solo carezze vellutate al marito, che sembra reggere quasi a fatica il leggero corpo da silhouette della nativa di Westminster.

Insomma l’ennesima avventura hot per Emily e per il suo terrificante lato b esposto al vento, che ha scatenato una moltitudine di commenti di approvazione per i followers che sembrano proprio non volersi perdere alcun dettaglio del suo meraviglioso fisico statuario.

