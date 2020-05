Federica Pellegrini sensuale e piccante, che fisico – FOTO

Federica Pellegrini è una nuotatrice italiana. Nella sua grande carriera, la veneta ha conquistato numerose medaglie e ha partecipato a ben quattro Olimpiadi. Specializzata nello stile libero, Federica è probabilmente la nuotatrice più forte della storia azzurra. Come se non bastasse, detiene anche il record mondiale dei 200 stile.Non solo sport: la Pellegrini è uno dei personaggi più amati e seguiti dagli italiani. Anche sui social, la nativa di Mirano è molto attiva e pubblica tantissimi contenuti interessanti.

La sensualità di Federica Pellegrini: lo scatto su Instagram

Barbie Style 👸🏼👄⭐️

Federica Pellegrini è molto seguita sui social: il suo account Instagram vanta 1,1 milioni di follower. La bella nuotatrice ha pubblicato uno scatto molto bello accompagnato da una didascalia: “barbie style”. I pantaloni non sono passati inosservati: molti utenti chiedono informazioni. “Adoro quei pantaloni”, ha scritto una ragazza. Un altro utente, invece, dopo aver elogiato il calzone ha chiesto il nome della marca.Nello scatto la bellezza e il fisico sportivo della veneta non passa sicuramente inosservato. Federica ama condividere scatti della sua vita quotidiana con i suoi fan. Nel suo profilo è possibile ammirare il suo cane, le sue amicizie, le sue passioni (non mancano numerosi scatti di piscine e vasche).

Lo scatto pubblicato qualche ora fa ha conquistato tantissimi likes in pochi minuti. Attraverso il noto social network, personaggi famosi e di spicco riescono a condividere sprazzi di quotidianità e hanno modo di farsi conoscere anche al di là del loro lavoro. Tutti i followers della nuotatrice non restano delusi di fronte alla sua bellezza e alla sua sensualità.

