Il gatto Leo star del Web. Esilarante scena a Canterbury – VIDEO

Il gatto Leo appare nel video del sermone quotidiano del decano di Canterbury suscitando ilarità in tutti gli spettatori. La scena è esilarante

Una delle trasmissioni dei sermoni quotidiani del Decano Robert Willis della Cattedrale di Canterbury ha avuto un inaspettato ospite. Il Reverendo, per sostenere i fedeli inglesi in questo periodo di crisi sanitaria, fa sentire giornalmente la sua vicinanza tramite dirette streaming.

Ignaro del solenne momento in corso, il gatto nero Leo è stato beccato dalla telecamera mentre vagava in un giardino prima di scomparire sotto la veste talare del Decano di Canterbury, regalandoci un divertentissimo siparietto. L’uomo è riuscito con difficoltà a mantenere un’ espressione seria. Ha continuato il suo sermone ma si è lasciato sfuggire un piccolo accenno di sorriso per ciò che stava avvenendo ai suoi piedi.

Il video del gatto Leo si è rivelato un successo online, accumulando quasi 100.000 visualizzazioni tra Twitter e Facebook, divenendo uno dei post più popolari della Cattedrale di Canterbury.

Leggi anche >>> TOCCA UN GATTO RANDAGIO E RIMANE PARALIZZATA. LA STORIA DI GEMMA BIRCH

Il gatto Leo diventa virale. Migliaia di visualizzazioni per lui

Leo è senza dubbio il più comico dei quattro gatti del Decano, tuttavia prende il suo ruolo di ambasciatore “molto seriamente”, ha detto un portavoce della cattedrale. “Si è divertito tanto a fare le sue apparizioni durante le nostre trasmissioni quotidiane online da marzo. Sarebbe stato felice di figurare in ognuna di esse ma abbiamo cercato di includere gli altri gatti per evitare d’ingelosirli.”

Le preghiere quotidiane del Decano ricevono regolarmente 2000 visite ciascuna, mentre l’Eucaristia del giorno di Pasqua della cattedrale – che mostrava registrazioni del Principe di Galles e dell’Arcivescovo di Canterbury – è stata vista più di 11.000 volte.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I gestori della Cattedrale di Canterbury dicono che il gatto Leo ama socializzare con i numerosi pellegrini e visitatori e prende molto sul serio il suo ruolo di ambasciatore. In periodi più tranquilli lo si trova spesso nei giardini a sonnecchiare o a rubare qualche carezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NETFLIX, PERCHÈ STA CANCELLANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PROFILI