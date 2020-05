Ginevra Lamborghini, il costume è da sogno, che fisico – FOTO

Ginevra Lamborghini, la sorella della cantante Elettra, sfoggia il suo fisico su instagram. La sua foto non è passata inosservata

Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra, da qualche tempo è molto attiva sui social e sembra che voglia mettersi in competizione con la sorella che ormai è seguita da molti follower, soprattutto per il twerk. Se Elettra con i suoi look, le canzoni e le sue foto sexy e provocanti non passa inosservata, la stessa cosa vale per la sorella Ginevra che su Instagram ha 38,2mila follower. Le due ragazze sono completamente diverse e questo si nota anche dai loro post e comportamenti. Ginevra ieri ha sfoggiato il suo fisico con un bel costume che ha fatto impazzire il web.

Ginevra Lamborghini e un fisico da urlo

Il sole comincia a scaldare le nostre giornate fino a tarda sera e Ginevra non perde tempo. Costume e foto ed è subito estate. Il suo fisico da urlo non è passato di certo inosservato. A differenza di Elettra, Ginevra sembra però essere meno provocante.

Visualizza questo post su Instagram May days🌼 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 22 Mag 2020 alle ore 3:28 PDT

Non è la prima volta che Ginevra sfoggia il suo bel fisico in costume. Anche qualche giorno fa ha postato una foto in un giardino e le immagini erano un po’ “vedo non vedo”.

Visualizza questo post su Instagram È che c’ho voglia d’estate 🍹 Un post condiviso da Ginevra Lamborghini (@ginevra.lamborghini) in data: 28 Gen 2020 alle ore 4:33 PST

La Lamborghini ha proprio voglia di estate e questo i suoi fan lo hanno notato. Aspettiamo allora altri post per sapere come trascorrerà le vacanze e dove potrà mostrare i suoi costumi così sexy.