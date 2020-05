Ilaria Capua a DiMartedì su La7 ha spiegato come possiamo evitare la temutissima seconda ondata e precisato che il Covid-19 non si è indebolito grazie al caldo.

Il timore della seconda ondata è fondato ma possiamo evitarla “se continuiamo a difenderci bene”. Così spiega la nota virologa Ilaria Capua a DiMartedì su La7.

E aggiunge: “La seconda ondata è il virus che fa capolino tra le maglie delle difese che abbiamo posto”.

Tuttavia, secondo la Capua è possibile impedirla se “osserviamo alcuni comportamenti, come lavarsi le mani e osservare la distanza di sicurezza”.

In effetti come sta emergendo dai dati quotidiani che la Protezione Civile dirama i contagi stanno diminuendo così come le morti per Covid.

Ilaria Capua aggiunge a riguardo: “L’Italia è ripartita perché il contagio si è arrestato e si sono ridotti significativamente i ricoveri in terapia intensiva, i comportamenti messi in atto funzionano. Dobbiamo continuare con comportamenti virtuosi fino a quando il virus non continuerà a circolare sotto traccia senza dare fastidio perché si sarà sviluppata l’immunità di gregge o sarà arrivato il vaccino”.

Ed è dunque la famigerata immunità di gregge che attendiamo mentre tentiamo comunque di non contagiarci anche per fare in modo di “tenere le persone fuori dagli ospedali”.

Non è grazie al caldo se il virus si è indebolito secondo Ilaria Capua

Soprattutto la virologa ha chiarito che “il virus non si indebolisce perché soffre il caldo”.

Ciò che accade secondo Ilaria Capua è che “il virus si indebolisce se il suo motore comincia a girare in maniera diversa e questo lo vediamo con le sequenze genetiche del virus”.

E aggiunge: “Che io sappia, i virus che stanno circolando adesso non hanno mutazioni che possano dirci se i virus sono più o meno aggressivi. Ed è per questo che chiediamo le sequenze. Il virus non andrà via, ha trovato una nuova popolazione: siamo noi, circola all’interno della nostra popolazione provocando danni molto gravi in alcuni parti del nostro paese e in alcune grandi città europee“.

