J.K. Rowling dimentica Harry Potter e pubblica GRATIS The Ickabog

J.K. Rowling torna a scrivere. L’autrice di Harry Potter pubblica online gratuitamente The Ickabog per combattere il Coronavirus

La “mamma” di Harry Potter ha sorpreso i fan annunciando che pubblicherà il suo nuovo libro per bambini The Ickabog gratuitamente online. Un capitolo alla volta verrà rilasciato periodicamente. La stessa scrittrice confessa di averlo tenuto nascosto nella sua soffitta per 10 anni.

J.K. Rowling spera che la “favola autonoma” aiuti i bambini a divertirsi durante la pandemia di coronavirus.

L’autrice ha affermato che aveva intenzione di pubblicare The Ickabog subito dopo l’uscita del primo libro di Harry Potter, ma quando la serie fantasy ha avuto successo ha deciso di dedicare il suo tempo alla scrittura di fiction per adulti.

“Ho sempre avuto intenzione di pubblicarlo ma dopo che Harry Potter e i doni della morte è stato rilasciato ho scritto romanzi per adulti”, ha detto. Tra questi anche la saga di romanzi gialli di Cormoran Strike, pubblicato sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, da cui è stata tratta anche una serie tv di successo realizzata dalla BBC.

Leggi anche >>> DANIEL RADCLIFFE: “HARRY POTTER MI HA FATTO DIVENTARE UN ALCOLISTA”

The first two chapters of The Ickabog are available for free here:https://t.co/afFEfRQQ5C

— J.K. Rowling (@jk_rowling) May 26, 2020