Le Donatella, la Provvedi incinta si spoglia – FOTO

Le Donatelle sono amatissime e seguitissime sui social. Dopo la loro partecipazione ai vari reality show, hanno raggiunto un picco di popolarità che fino a qualche anno fa ancora non avevano. Con l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip hanno consolidato la loro presenza nel mondo dello spettacolo.

Le Donatella, Silvia Provvedi splendida con il suo pancione

Silvia Provvedi era reduce dalla sua storia d’amore con Fabrizio Corona quando è entrata nella casa più spiata d’Italia. Lì ha avuto modo di raccontare la loro storia. Sono stati insieme per tanto tempo e lei più volte ha sottolineato di essere stata vicina ad una persona che non la meritava affatto. Durante la sua partecipazione al reality, però, Silvia aveva rivelato di frequentare da pochissimo tempo un ragazzo. Non voleva dire il nome perché si erano conosciuti poco prima di entrare nella casa, e la distanza avrebbe potuto mettere una distanza definitiva tra di loro. Invece, non è stato così. Il famoso “Malefix”, così lo chiamava per non dire il suo nome, è rimasto ad aspettarla fuori dalla casa. E dopo il Grande Fratello hanno cominciato la loro storia d’amore, che si è rivelata quella più importante.

Ad oggi Silvia è felice e aspetta la piccola Nicole. Diventare mamma è qualcosa che la sta rendendo particolarmente felice. Sui social ha pubblicato foto con il pancione. Manca davvero poco alla fine della gravidanza e tutti non vedono l’ora di vedere Nicole.