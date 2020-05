Luisa Ranieri accaldata, si spoglia e non lascia spazio all’immaginazione – FOTO

Luisa Ranieri da capogiro: l’attrice più sensuale che mai con un bodi nero. La spallina cade e i fans impazziscono, strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Fase 1,2,3, Un post condiviso da Luisa Ranieri (@luisaranieriofficial) in data: 27 Mag 2020 alle ore 11:06 PDT

Luisa Ranieri conferma di essere una delle donne italiane più belle e sensuali. L’attrice, su Instagram, si mostra in tutta la sua bellezza in una foto in cui s’intravede un reggiseno nero di cui cade una spallina. Bellissima, elegante e sensuale, Luisa Ranieri fa sognare tutti i suoi fans. quella dell’attrice è una bellezza che mette d’accordo tutti, sia gli uomini che la considerano meravigliosa in ogni foto sia le donne che ammirano la sua capacità di essere sensuale nella sua eleganza e raffinatezza.

Luisa Ranieri fa sognare nelle foto in bianco e nero

In un post precedente, la moglie di Luca Zingaretti, in una foto in bianco e nero, mostra il suo profilo esortando i fans a non smettere mai di sognare. “Se sognare un po’ è pericoloso, il rimedio non è sognare di meno ma sognare di più, sognare tutto il tempo”, scrive citando Marcel Proust.

Ad incantare della Ranieri è anche il suo splendido sorriso che le illumina il volto. Quando sorride, infatti, gli occhi dell’attrice brillano e la sua serenità contagia tutti quelli che la guardano. Più passa il tempo e più l’attrice diventa bella. Consapevole della propria femminilità, la Ranieri sfoggia con disinvoltura tutto il suo fascino.

“Solo con il tempo si impara ad essere più ciò che vuoi e meno ciò che gli altri vogliono che tu sia“, scrive citando Meryl Streep.