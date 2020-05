La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 27 maggio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato nel pomeriggio il bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da coronavirus diffusasi in Italia.

Circa un’ora fa, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato sul proprio sito, come di consueto, la situazione del contagio relativa all’epidemia da Covid-19 in Italia. Numeri quelli della nota che evidenziano ancora il trend positivo che si registra ormai da settimane con decrementi sia per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi sia per i ricoveri nelle terapie intensive. In aumento, il numero dei guariti che ad oggi rappresenta oltre il 63% del totale dei contagi. Si registrano, invece, altri 117 nuovi decessi che hanno portato il bilancio complessivo ad oltre 33mila vittime.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: aggiornamento al 27 maggio, oltre 33mila morti

La Protezione Civile anche oggi, mercoledì 27 maggio, ha aggiornato la situazione in merito ai contagi con una nota sul proprio sito. Stando al nuovo bollettino, le persone che hanno contratto il virus in Italia sono salite di 584 unità arrivando a 231.139. Di questi, 50.966 sono attualmente positivi, ossia 1.976 in meno rispetto a ieri. In calo anche la pressione sui reparti di terapia intensiva: ad oggi risultano 505 i ricoveri (-16).

Le persone guarite dal virus, come si evince dal bollettino, salgono a 147.101 con un incremento rispetto alla giornata di ieri di 2.443 soggetti. Infine, il bilancio complessivo delle vittime è salito a 33.072 con 117 morti nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, mercoledì 27 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 87.801 – 15.954 – 47.810;

– Piemonte – 30.387 – 3.828 – 20.095;

– Emilia Romagna – 27.627 – 4.083 – 19.546;

– Veneto – 19.113 – 1.895 – 14.931;

– Toscana – 10.082 – 1.027 – 7.595;

– Liguria – 9.589 – 1.438 – 6.882;

– Lazio – 7.672 – 701 – 3.483;

– Marche – 6.718 – 996 – 4.272;

– Campania – 4.773 – 406 – 3.221;

– Puglia – 4.479 – 495– 2.471;

– Trento – 4.422 – 462 – 3.483;

– Sicilia – 3.435 – 272 – 1.845;

– Friuli Venezia Giulia – 3.255 – 331 – 2.568;

– Abruzzo – 3.235 – 400 – 1.969;

– Bolzano – 2.593 – 291 – 2.131;

– Umbria – 1.431 – 75 – 1.324;

– Sardegna – 1.355 – 130 – 1.010;

– Valle d’Aosta – 1.181 – 143– 1.011;

– Calabria – 1.158 – 96 – 872;

– Molise – 434 – 22 – 246;

– Basilicata – 399 – 27 –336.

Non si sono registrati decessi nelle ultime 24 ore a Bolzano e nelle Marche, in Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Zero sono i nuovi casi di contagio dalla giornata di ieri, invece, a Bolzano, nelle Marche, in Umbria, Valle d’Aosta e Basilicata.

