La caccia alle mascherine: ora rappresentano un pericolo

Scatta l’allarme dei dottori sull’utilizzo prolungato delle mascherine: sono un pericolo per la salute dell’uomo

L’esigenza di non essere beccato in flagrante dal nemico pandemico rappresentava la prima necessità di ogni cittadino. Già nel mese di Febbraio, quando il coronavirus ha avuto la sua massima affermazione in Italia, la popolazione avvertiva sempre più il bisogno di prodotti igienico-antivirali. Ed ecco che le farmacie dello stivale si muniscono di un prodotto, la cui ricerca diventa improvvisamente una corsa contro il tempo.

Parliamo delle mascherine non ancora obbligate dal Governo, ma super consigliabili quando si usciva dalle quattro mura di casa per comprovate esigenze. La paura del contagio creava incosapevolmente un’adrenalina nei cittadini che consideravano questo dispositivo, il salvatore della patria umana.

Durante la piena dell’epidemia oltre alle mascherine anche l’Amuchina e i guanti erano di fatto spariti da ogni spigolo degli scaffali dei supermercati. L’unica soluzione restava la creatività attraverso l’utilizzo della carta da forno o il miscuglio di sostanze chimiche igienizzanti, consultate su internet.

Alle idi di Marzo, quando l’Italia iniziava a contare sulla calcolatrice il numero delle vittime, il Governo ha annunciato la distribuzione delle mascherine, che da lì a poco sarebbero diventate obbligatorie nelle’indossarle.

Il distanziamento sociale, la distanza di 1 metro con la complicità della mascherina era la condizione con la quale si preannunciava un ritorno ormai prossimo alle abitudini di vita.

I rischi legati all’uso prolungato della mascherina

Ben presto la mascherina è diventata una componente scomoda per gli italiani. Per questa ragione oggi si consiglia di indossarla soltanto nei luoghi chiusi o in prossimità di eventuali assembramenti all’aperto.

Medici e infermieri negli ultimi giorni hano approfondito la questione, allargando la possibilità di contrarre rischi per la fetta di popolazione che per paura di contagiarsi la indossa per tutto il tempo che sta fuori casa. Ma i rischi legati a questa condizione prolungata nel tempo sono tanti.

Dal mal di testa, ai casi di un’insufficienza respiratoria, non dovuta all’effetto della malattia ma a quello claustrofobico che crea la mascherina.

Per non parlare dell’aumento dell’anidride carbonica nel sangue che favorisce un feroce indebolimento del sistema immunitario e l’inclinazione a nuovi tumori.