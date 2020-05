Naike Rivelli , nell’oscurità e senza reggiseno – FOTO

Naike Rivelli su Instagram torna a far parlare di sè. Le sue foto sensuali infiammano i follower e si scatenano con i commenti

L’avevamo lasciata qualche giorno fa, la bella Naike Rivelli, con delle foto da vera provocatrice pubblicate da lei stessa sul suo profilo Instagram. Piegata, svestita, sensuale e misteriosa guardava da dietro il buco di una serratura. Tutto era accompagnato da frasi di difesa del suo operato artistico che spesso viene criticato da follower a volte forse troppo irruenti: “Siamo liberi di seguire chi e ciò che vogliamo. Se non capite i nostri messaggi se non condividete il nostro stile di vita.., se non vi entusiasma il mio lavoro, perché mi seguite? ???” – aveva scritto infatti la figlia di Ornella Muti.

Naike Rivelli si svela su Instagram, sempre più hot

Oggi Naike Rivelli svela cosa ci fosse aldilà della porta. Toglie il velo della curiosità e mostra al suo pubblico il frutto di uno scatto artistico che vede sempre e solo lei protagonista, provocatrice ed istigatrice di emozioni contrastanti.

La schiena nuda, natiche perfette, lunghe gambe, capelli sciolti e tacchi alti. Nella foto in bianco e nero gioca con i contrasti e con le ombre, suggerendo uno scenario da film sensuale ed erotico dal sapore un po’ retrò. Una didascalia in inglese accompagna l’immagine: “The other side of the Keyhole” (traduz. Dall’altro lato della serratura). Curiosamente viene taggata anche la madre nello scatto, Ornella Muti. Che sia lei l’artefice? Spesso la celebre attrice viene coinvolta nei progetti della figlia, segno del legame forte che le unisce.

E i follower cosa dicono? “Bellissima Foto. Complimenti.” – “Troppa grazia” -“Stupefacente…” – “Splendente come il sole.”

