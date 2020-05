Netflix: tutte le novità in arrivo sulla piattaforma streaming

Netflix. Film, serie tv originali, tv show e reality di successo. Ecco le novità in arrivo in streaming sulla piattaforma nei prossimi giorni

Netflix, la piattaforma di streaming online per eccellenza, è stato il nostro migliore amico nei passati mesi di quarantena. Isolati dal mondo, non potendo vedere congiunti di qualsiasi livello e grado, non ci rimaneva che divorare film e serie tv. Anche adesso, non sapendo con quali modalità i cinema verranno riaperti, la programmazione sul web non si ferma.

Quali saranno i titolo più ghiotti nei prossimi giorni?

Mercoledì 27 vedremo la docu-serie originale Jeffrey Epstein: soldi, potere e perversione : le vittime di Jeffrey Epstein racconteranno come l’uomo riusciva ad abusare di loro servendosi di ricchezza e potere.

Sempre mercoledì potremo vedere Non sono più qui, film che racconta la storia di Ulysses, 17enne costretto a fuggire all’estero per salvare la propria vita a causa di una serie di malintesi con una gang locale.

Il 28 maggio è attesa la serie originale L’amica. Opera noir in cui una poliziotta al primo caso importante e un detective indagano sull’ omicidio donna. La sua migliore amica è la principale sospettata.

Nella stessa data vedremo la serie commedia Space Force. Grande cast con Steve Carrell e John Malkovich . E’ uno show commedia basato su un gruppo di persone incaricate di stabilire il sesto ramo delle forze armate. la forza spaziale degli Stati Uniti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

LEGGI ANCHE >>> IO RESTO IN SALA, COME ANDARE AL CINEMA SENZA MUOVERSI DA CASA

Netflix: cosa vedremo i primi giorni di giugno

Il mese di giugno si apre con Al passo con i Kardashian, popolarissimo reality televisivo che mostra la vita personale e professionale della famiglia dei Kardashian-Jenner . Approdano sempre il 1° giugno The Real hosewives of Beverly Hills e The Real hosewives of Atlanta, show sulla vita platinata che si respira rispettivamente in California e nella città in Georgia (USA).

Tra i film segnaliamo Ready Player One, piccolo capolavoro di fantascienza del 2018 diretto dal sempre spettacolare Steven Spielberg.

Nello stesso giorno vedremo Top Chef, reality dove cuochi competitivi si sfidano a suon di pentole, mestoli e ricette pazzesche.

Segnaliamo anche DC’s Legends of Tomorrow – 4° stagione. Supereroi contro cattivi per salvare il mondo. Netflix ha dovuto abbandonare tutti i progetti Marvel (proprietà Disney) che sono stati dirottati sul nuovissimo Disney+.

Il 2 giugno, verrà rilasciato Le Amiche di Mamma: La Stagione dell’Addio. La serie è il sequel della sitcom originale degli anni ’80/’90 Gli amici di papà in cui debuttarono da bimbe le gemelle Olsen e si può vedere tra i protagonisti un giovane John Stamos.

Il 5 giugno vedremo la quarta ed ultima stagione di Tredici. La prima stagione accolta con entusiasmo sia per l’interpretazione del cast sia per l’attualità dei temi trattati: suicidio, la violenza sessuale, l’omosessualità, le violenze domestiche e il bullismo. Le seguenti due stagioni hanno avuto meno successo. Vedremo l’ultima come si rivelerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) in data: 24 Mag 2020 alle ore 6:04 PDT

Il 9 giugno arrivano due serie di enorme successo New Girl (tre anni dopo la fine della sesta stagione) e l’acclamatissima Modern Family, show corale che mostra le vite di una famiglia allargata composta da tre nuclei legati tra loro.

il 10 giugno arriva Curon. Anna è una mamma che vive in Val Venosta. Scompare improvvisamente. I suoi due figli dovranno affrontare un viaggio che svelerà i tetri segreti di quei luoghi inquieti.

LEGGI ANCHE >>> NETFLIX, PERCHÈ STA CANCELLANDO CENTINAIA DI MIGLIAIA DI PROFILI