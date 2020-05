Dramma all’ospedale Maggiore di Parma: un bambino di appena 4 anni è deceduto per insufficienza respiratoria.

In un momento così complicato per il nostro paese, le notizie negative sono quasi all’ordine del giorno. Dramma all’ospedale ‘Maggiore’ di Parma: un bimbo di appena 4 anni è tristemente deceduto. Il piccolo Jacopo era arrivato al pronto soccorso a causa di una tosse secca accusata da 20 giorni. Il bambino è stato anche visitato e non destava preoccupazioni: a causa dell’emergenza coronavirus, i genitori avevano iniziato a nutrire dei sospetti. Stando alle ultime informazioni, il piccolo è morto dopo due ore di ricovero in Terapia intensiva: i medici hanno tentato in ogni modo di rianimarlo.

Parma, bimbo di 4 anni muore in ospedale: chiesta autopsia

Stando agli ultimi aggiornamenti, la Procura della Repubblica di Parma avrebbe aperto un’inchiesta ma senza alcuna ipotesi di reato. Temendo che il piccolino avesse contratto il Covid-19, i genitori hanno chiamato il pediatra facendolo visitare. Dopo una ventina di giorni con tosse -ma senza febbre- il bambino è peggiorato e quindi è scattata la corsa in ospedale. Il bimbo è deceduto a causa di una insufficienza respiratoria: inutile anche il ricovero in terapia intensiva e tutti gli sforzi dei medici. I familiari non hanno denunciato l’accaduto ma vogliono la verità sulla vicenda e hanno richiesto l’autopsia.

L’azienda del Maggiore di Parma ha segnalato il caso alla magistratura: i genitori sono già stati ascoltati dai carabinieri ed è stata chiesta l’autopsia. La mamma ha spiegato che il bimbo di 4 anni era sano e non aveva mai preso antibiotici.