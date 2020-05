Un Passaporto sanitario per “scremare” gli aventi diritto e i non aventi diritto a spostarsi in determinate aree del paese. Questo, in poche parole, sarebbe il lasciapassare di cui tanto si discute in queste ore, mentre giugno -tradizionalmente primo mese di vacanze estive- si avvicina.

Mentre si attende di sapere se effettivamente Lombardia e Piemonte potranno “aprirsi” alle altre regioni, c’è grande interesse e apprensione per l’idea di Christian Solinas, governatore della Sardegna che per impedire che chiunque arrivi sull’isola ha avviato una trattativa con l’esecutivo per ottenere che vi acceda solo chi è sano.

Solinas vorrebbe che venissero autorizzati i nuovi test salivari e che al biglietto di viaggio sia allegato un certificato di negatività al Covid-19.

Il certificato di negatività per arrivare in Sardegna dovrebbe essere presentato «non quando si prenoterà il biglietto ma entro tre giorni dalla partenza. Così il passeggero si presenterà all’imbarco munito di carta d’imbarco, documento d’identità e questo certificato» precisa Solinas.

Ma Solinas non è il solo a puntare sul passaporto sanitario: anche il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha ipotizzato questa soluzione per potersi recare sull’isola a partire dall’8 di giugno.

Quali sono le ombre del passaporto sanitario

Il Governo però non sembra propenso a sposare questa via che Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in un intervento su Radio 24 ha definito “ambiziosa ma impraticabile”.

Invece per gli esperti del Comitato tecnico scientifico non può esistere un passaporto sanitario valido.

Ad esempio perchè stando all’opinione di alcuni esponenti della comunità scientifica, tra cui il direttore scientifico dell’Inmi Spallanzani di Roma Giuseppe Ippolito, intervenuto di recente alla trasmissione Agorà su Rai3 «non sono validatiI test salivari rapidi proposti da Solinas come passaporto sanitario, ha sottolineato ».

In Emilia Romagna invece di passaporto sanitario “non se ne parla proprio”. Così si è espresso Stefano Bonaccini sempre ad Agorà il 25 maggio.

