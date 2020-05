Sabrina Salerno, la foto nostalgica ma che fisico – FOTO

Sabrina Salerno su Instagram pubblica una foto di qualche anno fa. Il paragone con il presente premia la sua bellezza prorompente a qualsiasi età

Visualizza questo post su Instagram Baby Salerno al motor show di Bologna… La gioia negli occhi… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 26 Mag 2020 alle ore 12:00 PDT

La bellissima Sabrina Salerno si perde nel mare dei ricordi e sorprende i suoi fan pubblicando su Instagram una foto di qualche anno fa. La vediamo più giovane in una mise da vera guerriera. Corpetto di pelle attillato, stretto in vita da un laccio bianco, giubotto nero con grandi spalline, guanti scuri da biker, capelli ricci e vaporosi e curve da far girare la testa… tutto arricchito da un sorriso della show girl che illumina e cattura.

La foto è accompagnata da una didascalia che recita: “Baby Salerno al motor show di Bologna… La gioia negli occhi…” Ed è proprio vero, quella gioia è visibile anche oggi attraverso quello scatto. Simbolo sicuramente di una giornata festosa, quando ancora le ansie e le preoccupazioni per il periodo di crisi che tutti stiamo passando adesso erano ancora lontane.

Sabrina Salerno, successi recenti e amore dei fan

Sabrina Salerno è stata un’icona degli anni ’80, una bomba sexy che ha fatto ballare il mondo intero vendendo oltre 20 milioni di dischi. L’abbiamo vista recentemente all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus l’ha scelta infatti come partner nelle vesti di co-conduttrice dimostrando che “oltre alle gambe c’è di più” (come recitava un suo cavallo di battaglia, “Siamo Donne”, cantato insieme a Jo Squillo). Sabrina Salerno ci ha dedicato un momento nostalgico esibendosi sul palco dell’Ariston con la sua hit di maggior successo, il tormentone “Boys, boys, boys.” Attorniata da una squadra di super ballerini, si è scatenata a ritmo di musica mostrando a tutta Italia che per lei il tempo sembra proprio non essere passato.

Anche i suoi follower su Instagram sembrano apprezzare: “La gioia degli occhi!!! Ehhh che bella donna la nostra Sabrina!” – si legge in un commento. “La più bella in assoluto!”– recita un altro. Ed ancora: “Sei straordinaria Sabrina e sei un gran valore . Sei troppo bella. Sei la semplicità in persona.”

