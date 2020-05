Serie A, rebus orari delle partite: la proposta ‘notturna’

Serie A, si va verso la ripartenza del campionato con diversi punti da sciogliere: uno dei nodi riguarda gli orari delle partite nella stagione estiva

La Serie A si prepara alla ripartenza tanto attesa. Gli ultimi nodi stanno per essere sciolti, relativamente alla ripresa del campionato. L’incontro previsto domani tra il Governo, la Figc e la Lega dei club potrebbe sancire il ritorno in campo il 13 giugno oppure una settimana dopo, il 20 giugno. In questo modo si potrebbe arrivare a concludere la stagione entro il 3 agosto, data fissata dalla Uefa per la fine dei campionati nazionali, per lasciare poi spazio a Champions League ed Europa League.

Serie A, no a gare in orari troppo caldi: la nuova proposta

Ci sono tuttavia ancora questioni da dirimere. Oltre a quella principale, che riguarda il trattamento di nuovi casi di coronavirus tra i giocatori, con eventuale quarantena per questi ultimi e per le rispettive squadre, si cerca di garantire la salute dei calciatori anche in campo. Non c’è grande preoccupazione per gli infortuni durante i primi giorni di allenamenti, ma certo giocare nella stagione estiva, in maniera piuttosto insolita rispetto al passato, potrebbe causare qualche problema a livello fisico. L’Associazione Calciatori ha chiesto di non giocare gare prima delle ore 18, quando le temperature sarebbero davvero troppo alte.

La soluzione potrebbe essere alla ‘spagnola’, come riportato da ‘Il Giornale’. La Lega Serie A avrebbe proposto tre slot ad hoc per questo periodo. Si potrebbe scendere in campo alle 17, alle 19.15 e alle 21.30. Quest’ultima slot oraria richiamerebbe almeno parzialmente quella che si vede in Spagna, quando a volte si gioca addirittura alle ore 22. Dunque, le gare potrebbero concludersi in tarda serata, ben oltre le 23. Delle vere e proprie gare ‘notturne’.

