Ansia e stress: la dieta rigenerante per un’estate più tonica

Tutte le possibili varianti per una dieta alimentare in vista di un benessere salutare per l’estate che verrà: come abbattere lo stress

I postumi della quarantena si fanno ancora sentire nonostante il ritorno graduale alla normalità. Gli stress scaturiti dall’ansia di contrarre la malattia e la paura del contagio hanno messo a dura prova non solo le nostre abitudini di vita ma anche il nostro corpo.

L’organismo risente fortemente della pesantezza fisica maturata durante il lockdown. Con l’allentamento delle misure di sicurezza e la discesa perenne della curva del contagio i dietologi consigliano un metodo efficace per rimettersi in sesto, ma soprattutto per eliminare qualsiasi forma di stress.

Le giornate si sono allungate, la stagione estiva e il caldo bussano alla porta e dunque per evitare di arrivare impreparati alla prova costume, gli specialisti anticipano le aspetative e suggeriscono un buon programma rigenerante per riacquistare il peso forma.

I rimedi contro lo stress generato dalla quarantena

Il parere del medico curante di fronte alla programmazione per il restyling psicofisico è fondamentale. La condizione primaria sarà quella di correggere le vecchie abitudini nutrizionali magari con l’aggiunta di qualche integratore al posto di grassi e zuccheri.

La condizione necessaria è quella di evitare che l’organismo risenta della stanchezza, magari bilanciando una dieta alimentare. La quantità giusta di carboidrati e proteine senza dover necessariamente esagerare. Attenzione però all’altra faccia della medaglia, una condizione estrema pubblicizzata a più riprese che invita ad assimilare una dieta alimentare carente dei nutrienti base della salute.

Per riconquistare le forze e abbattere lo schermo frontale del coronavirus non bisogna prima di tutto rinunciare ai cibi di origine animale: latte, uova, carne e pesce. Una giusta quantità di questi carboidrati fornisce all’organismo Vitamina B12 e ferro, quanto basta per evitare di cadere nelle tentazioni dell’obesità.

L’accompagnamento di questi nutrienti può essere associato ad un’abbondanza di zuppe vegetali e cereali, legumi e ortaggi crudi e infine frutta. Materia prima ricca di proteine, la componente madre per combattere lo stress.

