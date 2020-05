Recente studio rivela la data esatta in cui terminerà l’epidemia in Italia

Un recente studio effettuato da un team di Singapore avrebbe individuato quale sarà la data della fine dell’epidemia da coronavirus in Italia.

Un gruppo di ricercatori di Singapore sarebbe stato in grado di individuare quale sarà la data esatta in cui scomparirà il coronavirus in Italia, ossia quando non si registreranno più casi di contagio. Lo studio è stato condotto tenendo in considerazione i dati attualmente a disposizione.

Epidemia, quando si azzereranno i contagi in Italia: la data fine indicata da un team di Singapore

Singapore continua a stupire la comunità scientifica, oggi un suo nuovo studio proveniente con esattezza dall’Università di Tecnologia e Design sarebbe stato in grado di individuare la data in cui il coronavirus non farà più registrare casi in Italia. Si parla, riporta la redazione del Sussidiario, del 24 ottobre. Ovviamente si precisa che sono dati suscettibili di variazioni e che ovviamente non riescono a tenere conto di tutte le realtà nazionali influenzate anche dalle scelte assunte dai governi per contenere l’epidemia.

Nessun facile ottimismo, quindi, che potrebbe risultare oltremodo dannoso. Si parla solo di previsioni basate sui dati attualmente in possesso del team che condurrebbero a parlare di tale data.

Lo studio di Singapore si è concentrato sullo stop dei contagi anche per altri stati. Per la Gran Bretagna le stime parlano del 30 settembre, per gli Stati Uniti, invece, l’11 novembre.

Si ribadisce nuovamente, come specifica anche il Sussidiario, che queste sono solo proiezioni che potrebbero mutare al variare anche solo di un singolo dato attualmente impiegato per la previsione.

Il quadro attuale della pandemia

Al momento, stando alla mappa della Johns Hopkins University, il numero totale dei casi confermati nel mondo sono 5.606.925. Di questi 1.681.418 negli Stati Uniti, 391.222 in Brasile e 370.680 Russia. L’Italia è scesa al sesto posto dopo mesi in cui, purtroppo, è figurata al primo. A livello globale, purtroppo, anche il numero dei decessi continua a crescere: ad oggi il totale delle morti è di 350.862 vittime.

Il trend di un aumento delle guarigioni registratosi in Italia trova conferma anche a livello planetario.

