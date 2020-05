Emergono delle dichiarazioni che vengono attribuite a Ylenia Carrisi. Nel corso di una intervista la primogenita di Al Bano e Romina affermava questo.

Non si sa nulla riguardo alla sorte di Ylenia Carrisi. Sin dal 31 dicembre 1993 l’allora 24enne primogenita di Al Bano e Romina Power è scomparsa senza lasciare alcuna traccia.

LEGGI ANCHE –> Ylenia oggi | giornalista svela | “So dove si è nascosta”

Ai tempi la giovane pernottava in un albergo di New Orleans, mentre la sua famiglia si trovava in Italia. Con Ylenia c’era anche Aleksander Masekela, un trombettista con diversi precedenti sul conto del quale Al Bano e la moglie hanno sempre diffidato. Ma che alla fine è sempre riuscito a dimostrare di essere estraneo ai fatti, tanto è vero che è ancora in vita ed in regime di libertà. Tante sono le ipotesi avanzate. Tra presunto omicidi (ma il corpo non è mai stato ritrovato) testimonianze da parte di soggetti poco attendibili e teorie secondo le quali Ylenia avrebbe scelto di sua spontanea volontà di scomparire, alla fine la verità resta un mistero. Sono trascorsi oltre 26 anni da questo mistero ed ancora i media saltuariamente si interrogano si quanto possa essere accaduto.

LEGGI ANCHE –> Ylenia oggi | il post sul web che fa rivivere la speranza | FOTO

Ylenia Carrisi, “Con Al Bano litigi continui”

Intanto da più parti emerge quella che sarebbe una intervista, probabilmente l’ultimissima concessa prima di sparire. La giovane Ylenia è con mamma, papà, fratello e sorelle e si trova a dover rispondere alla domanda su cosa sia la famiglia. “Un legame necessariamente non buono, perché a seconda delle situazioni ti fa sentire di essere egoista o di averla davvero accanto a te. A volte è monotonia, un effetto collaterale dell’essere protetti in maniera eccessiva. E questo porta gli individui in tale condizione a non impegnarsi in qualcosa”. Parole che fanno emergere anche quello che era un desiderio di libertà importante della ragazza, che sempre la stampa indica come perennemente in contrasto in particolare con papà Al Bano e con il peso che avere un cognome così famoso significasse per lei.

LEGGI ANCHE –> Yari Carrisi torna a parlare della scomparsa della sorella Ylenia

I conflitti tra Al Bano e Ylenia sarebbero stati confermati anche da Romina alla trasmissione spagnola ‘Salvame Deluxe’ in onda su Telecinco nel 2011.