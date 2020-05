Il cantante Al Bano sta accusando la crisi economica scaturita dalla pandemia in atto. Esattamente come molti altri. “Presto finirò le risorse”.

Negli ultimi giorni si è parlato di Al Bano per via della sua tremenda gaffe sui dinosauri. Il 76enne cantante, sempre molto amato dagli italiani ed anche da tanti altri Paesi esteri, aveva affrontato il discorso relativo alla pandemia in corso in tutto il mondo.

Ed a suo dire la diffusione del virus sarebbe da imputare alle colpe dell’uomo, che da sempre riesce ad avere un impatto negativo sulla natura. “Lo ha fatto anche con i dinosauri, è stato capace di farli sparire”. Peccato che tra l’estinzione dei dinosauri e la comparsa dei primi ominidi ci sia una forbice temporale di ben 65 milioni di anni. Cosa attestata da numerosi reperti ed indizi trovati da geologi e paleontologi in giro per il mondo nel corso del tempo. Ora Al Bano parla anche di altro. Si tratta di un argomento ben più grave in quanto interessa lui come tanti altri.

Al Bano, il virus sta mettendo a dura prova anche la sua azienda

La pandemia ha scatenato anche una importante crisi economica, con molte aziende che hanno dovuto chiudere e tante altre che, pur riaprendo, devono fare i conti con innumerevoli difficoltà. Ed Al Bano, che gestisce una azienda vinicola con i prodotti della sua tenuta di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi dove vive, afferma che molto presto anche lui sarà costretto a chiudere i battenti. In una intervista concessa al settimanale ‘Diva e Donna’, il cantante afferma: “Sto avendo solo uscite e nessuna entrata. Di questo passo finirò tutte le mie risorse entro un anno”. E le problematiche riguardano anche la sua carriera da artista. Molte date hanno subito una cancellazione e non sono più in calendario.

“Nessuno viaggerebbe mai in treno o in aereo ed andrebbe ad un concerto, con questo maledetto virus in giro”.