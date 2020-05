Alessia Marcuzzi stacco di gamba notevole seduta sul pavimento -FOTO

Alessia Marcuzzi, la reginetta de Le Iene, inizia la giornata con un look davvero sensuale. E’ arrivata la stagione delle gambe scoperte

La reginetta de Le Iene è pronta a sfoggiare il suo look del giovedì mattina. Certo per essere un outfit da giorno è davvero sensuale ma una donna come Alessia Marcuzzi se lo può permettere. Gambe scoperte e si parte per una nuova giornata. La conduttrice è già pronta per la stagione estiva.

Alessia Marcuzzi sensuale al mattino

Visualizza questo post su Instagram Both sides of me🖤 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 1:03 PDT



Il mattino ha l’oro in bocca o il nero in questo caso. Alessia sfoggia un look davvero elegante da indossare un giovedì mattina qualsiasi. Avrà un appuntamento? Magari con l’avvocato visto che qualche giorno fa è uscita la notizia di un probabile divorzio, il terzo per la precisione, con Paolo Calabresi, suo marito dal 2014. Alessia avrebbe lasciato il suo compagno proprio durante la quarantena.

Visualizza questo post su Instagram Quando usciremo di casa, faremo la gara di baci 😂😂😂 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 17 Mar 2020 alle ore 11:22 PDT

Eppure dalle foto postate durante il lockdown e anche in questi giorni non sembra che tra i due ci siano degli attriti. Anzi la conduttrice Mediaset ha pubblicato alcune immagini che ritraggono Paolo, Francesco Facchinetti e Mia insieme al loro cagnolino. La loro è sicuramente una famiglia allargata. Prima con Inzaghi, poi con Facchinetti e ora Calabresi. Con Alessia non ci si annoia mai.