Le proprietà benefiche del basilico: attenzione ai rischi

Consumare il basilico nelle pietanze alimentari più comuni è un toccasana per la salute: ma attenzione ai rischi collegati

Il basilico è una pianta dalle proprietà benefiche e rigeneranti per la salute e il benessere dell’uomo. Appartiene alla famiglia vegetale delle Lamiaceae ma il prodotto non può mai mancare sulle tavole degli italiani per dare un tocco in più al sapore emanato dalla pietanza.

Il basilico è l’ingrediente per eccellenza della cucina italiana. Esso viene utilizzato sulla pizza, nei condimenti ad olio come sughi vegetali e in alcuni secondi piatti con lo scopo di addolcire il palato. L’inconfondibile aroma che emana questa pianta speciale lo si avverte ancor più se consumato a crudo piuttosto che cotto.

Tutto ciò per mettere in risalto le sue proprietà benefiche. Le proprietà nutrizionali contenute nel basilico non fanno felice solo gli ingredienti. la qualità del prodotto acquista vigore una volta ingerito e in fase di digestione. L‘effetto antiossidante che esso genera diventa strabiliante per il risveglio della salute e del benessere dell’uomo.

LEGGI ANCHE —–> I cibi da non riscaldare mai se non consumati subito

I benefici e i rischi del basilico

Sostiene il sistema immunitario e funge da antibatterico se consumato sottoforma di tisana. Aiuta a prevenire le influenze stagionali e le sue proprietà ricche di sali minerali aiutano a calcificare le ossa.

Favorisce la digestione rendendo leggero tutto ciò che abbiamo appena consumato. Infine allevia il sonno: è consigliabile masticare a crudo il basilico perchè aiuta a rilassare il corpo.

Di contro alle qualità e alle peculiarità, talvolta il basilico si presenta agli occhi dell’uomo con una piccola minaccia. Alcune piante di Lamiaceae possono contenere una sostanza nociva alla salute dell’uomo. Il suo nome è metileugenolo, un propano ricco di enzimi metiltransferasi. Questo catalizzatore di processi biologici serve alla pianta in fase di crescita per difendersi dagli insetti.

LEGGI ANCHE —–> 10 cibi velenosi, li mangiamo spesso senza saperlo

L’enzima scompare del tutto una volta innalzatosi al di sopra dei 10 centimetri, magari scegliendo per l’ambito culinario tra le foglie di dimensione più grande.