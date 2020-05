Belen Rodriguez in dolce attesa, la FOTO con il pancione che ha commosso il web

Vi ricordate Belen Rodriguez quando era incinta? Le foto di quando era in dolce attesa suscitarono la commozione di tutto il popolo del web.

Belen Rodriguez ha sempre incantato il suo pubblico, soprattutto nel periodo in cui si mostrava in dolce attesa con uno splendido pancione. Era il 2013 quando è nato Santiago, il piccolo che ormai ha 7 anni e che è nato dall’amore dall’amore tra Stefano De Martino e la bella argentina. Durante la gravidanza Belen non si è mai sottratta agli obiettivi ma anzi ha sempre mostrato con dolcezza e orgoglio la sua silhouette arrotondata. La gravidanza non ha mai minato la sua bellezza anzi la gioia della maternità la resa se è possibile ancora più bella, come dimostrano le foto che la showgirl pubblica sui social. Belen Rodriguez è molto seguita su Instagram dove ha più di 9 milioni e mezzo di follower.

Belen Rodriguez è in crisi con Stefano De Martino?

In questi giorni sono circolate voci su una possibile rottura tra Belen e Stefano De Martino, che in questo momento si trova a Napoli negli studi Rai dove sta girando le nuove puntate di ‘Made in Sud’ mentre l’argentina si trova a Milano. Le indiscrezioni vogliono che abbia incontrato il suo ex, Andrea Iannone, reduce dalla rottura con Giulia De Lellis.

“Questo è un periodo difficile per me – ha detto Belen – perché non me lo aspettavo e non me ne assumo neanche la responsabilità, né le colpe. Perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre, che soffre come tutte le altre. E quando vedo scrivere illazioni sul mio conto, non ci sto più”.