Chiara Biasi sfoggia un bikini della sua linea di costumi e mostra un tattoo in una zona intima che manda in tilt i social: davvero incantevole, foto.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:45 PDT

Occhiali da sole, capelli lunghi e un bikini che non lascia spazio all’immaginazione. Chiara Biasi incanta su Instagram sfoggiando un costume della sua linea che mette in risalto le sue curve perfette, ma che mette in mostra anche un tatuaggio sibillino dell’influencer in una parte intima del suo corpo. Lo slip, infatti, lascia scoperto il basso addome dal quale fuoriesce un tatuaggio che rende la Biasi ancora più affascinante, stando ai commenti dei fans.

Chiara Biasi bellissima anche con il costume intero

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 26 Mag 2020 alle ore 10:37 PDT

In un precedente post, la Biasi, una delle influencer più amate e seguite sui social, aveva incantato tutti anche indossando un semplicissimo costume intero. Immersa in una piscina, con i capelli lunghi, sciolti sulle spalle e bagnati, aveva sfoggiato la sua bellezza senza elegante e raffinata. Puntualmente, i post pubblicati dalla Biasi portano a casa migliaia di like e commenti come quello in cui aveva sfoggiato il suo perfetto lato B.

In un altro post, inoltre, la Biasi aveva lasciato tutti senza parole pubblicando una serie di foto in cui il protegonista è proprio il suo lato B, alto, rotondo e assolutamente perfetto.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 24 Mag 2020 alle ore 7:32 PDT

Chiara è anche molto corteggiata, ma l’influencer è assolutamente molto riservata. Dopo la storia con Oscar Branzani, è stata fidanzata con il calciatore Simone Zaza. Ad oggi, nella vita dell’influencer non ci sarebbe un fidanzato. Sui social, infatti, si mostra sola o in compagnia delle amiche tra le quali spicca Gilda Ambrosio, fondatrice del brand The Attico con Giorgia Tordini.