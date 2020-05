Chiara Biasi senza freno: foto da dietro e fan senza parole – FOTO

Chiara Biasi è una famosa fashion blogger. Anche per lei è iniziata la stagione calda ed ama spesso farsi fotografare con bikini al limite e che lasciano i follower senza fiato

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 28 Mag 2020 alle ore 5:46 PDT

Chiara Biasi, la famosa fashion blogger da 2,5 milioni di follower. Anche per lei è iniziata la stagione calda. La donna, ex di Zaza, ama spesso farsi fotografare con bikini al limite e che lasciano i follower senza fiato.

Per la giovane nata a Pordenone, i social sono vita e lei ama sempre deliziarli con scatti al limite.

Visualizza questo post su Instagram @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 24 Mag 2020 alle ore 7:32 PDT

Chiara Biasi ha cominciato ad entrare nel mondo della moda grazie ad un icona degli anni 10, Chiara Ferragni. Una volta arrivata a Milano si è fatta strada, ed oltre a fare l’influencer gioca spesso con il suo corpo ed i suoi tanti follower. Sono infatti in tanti a commentare e sicuramente lei sarà molto felice di questo

Lavoro e piacere dunque per Chiara Biasi. Un connubio perfetto per una come lei. La ricorderete in uno scherzo fatto da Le Iene dove aveva pronunciato la frase: “per 80mila euro non mi alzo nemmeno la mattina”.

Una pioggia di critiche a lei in quell’occasione a fine 2019. Gli utenti a suo tempo, non avevano preso bene questa frase e sulla pagina facebook della trasmissione televisiva sono arrivati commenti di forte dissenso: “Che tristezza e che schiaffo alla povertà!”, scrive un utente. Altri le consigliano di andare a fare un lavoro più duro prima di parlare: “Un po’ di umiltà, c’è chi per 500 euro si alza la mattina e va a pulire i bagni”, “dopo questa frase la manderei a lavorare nelle risaie per 50 anni”.

Visualizza questo post su Instagram giorno 70. counting down the days @matinee__official Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi) in data: 2 Mag 2020 alle ore 7:57 PDT

Insomma, Chiara Biasi, gioia e dolori. Tutto concesso per una persona estrosa come lei. In quell’occasione poi si è subito scusata: “Quello che intendevo io è che per quella cifra non sarei mai voluta diventare famosa per stare seduta su un water appesa al Duomo o per volare su un assorbente”. E conclude: “È come se facessero gioco sul ti diamo 100 euro per mangiare una cacca. Ma anche no grazie!”.