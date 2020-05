La coppia Ficarra e Picone: età, carriera e vita privata

Ficarra e Picone, una delle coppie del cinema italiano. Età, carriera e vita privata. Tutto quello che c’è da sapere sul duo comico

Ficarra e Picone, conosciuti da tutti per la loro comicità e bravura. Ma chi sono i due artisti italiani? Scopriamo insieme alcune curiosità della coppia. Salvatore Ficarra e Valentino Picone sono nati entrambi a Palermo nel 1971. La loro formazione risale al 1993 ma la loro svolta avviene con la partecipazione a Zelig Circus. Da quel momento la loro carriera è stata un crescendo di successi. Nati stanchi è il loro primo film, uscito nelle sale nel 2001. A questo lavoro per il grande schermo hanno fatto seguito tantissimi spettacoli, tra teatro e televisione. I personaggi nati dal genio di Ficarra e Picone sono diventati un vero e proprio cliché nel mondo del cabaret. Nel 2005 i due hanno pubblicato anche il loro libro Diciamoci la verità, che si è rivelato un vero e proprio successo di vendite. Non solo attori e comici, ma anche conduttori, infatti sempre nel 2005 hanno esordito a Striscia La Notizia.

Ficarra e Picone, curiosità sulla coppia

Sapevate che il duo all’inizio era un trio? Inizialmente infatti anche Salvatore Borrello collaborava con Ficarra e Picone. Si chiamavano Chiamata Urbana Urgente. Dal 1998 sono rimasti in due. Hanno un profilo Instagram in comune che raccoglie tantissimi scatti e video delle loro gesta comiche. La pagina ha una descrizione davvero curiosa: “Felicemente insieme da 25 anni. Il nostro segreto è la totale disistima reciproca”. Non sappiamo molto sulla loro vita privata. Picone è molto riservato al riguardo e non ha mai svelato più di tanto sulla sua famiglia, Ficarra è sposato ed ha due figli.

I due comici vivono a Palermo ma hanno la cittadinanza onoraria di Ficarra, una cittadina in provincia di Messina.