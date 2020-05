Diletta Leotta è probabilmente la conduttrice più seguita e più amata dagli italiani. La ragazza ha conquistato il cuore degli sportivi con la sua guida in programmi di Sky Sport e Dazn. Le sue qualità sono riconosciute da molti: divertente, preparata, sensuale e bellissima. Il suo account Instagram è seguito da 6,5 milioni di follower: Diletta delizia i fan con scatti quotidiani bollenti e piccanti. Tre mesi fa la Leotta è stata ospite del Festival di Sanremo: il suo monologo sulla bellezza è ancora oggi punto di discussione.

Diletta Leotta conquista i fan con uno spettacolo di colori

Visualizza questo post su Instagram Un pugno di colori 🥊🎨 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 28 Mag 2020 alle ore 8:44 PDT

Qualche ora fa Diletta Leotta ha pubblicato su Instagram uno scatto bellissimo: la siciliana illumina i social con un vestito pieno di colori e luminoso. La bellissima conduttrice indossa sulla mano destra anche un guanto -alquanto colorato- da boxe: il post è infatti accompagnato da una didascalia eloquente. “Un pugno di colori”, ha scritto la Leotta. La foto ha conquistato più di 127mila like e numerosissimi commenti. Il vestito floreale era già stato notato dai fan nella giornata di ieri, in un altro suo post. La 28enne ama condividere anche sprazzi della sua quotidianità. Un paio di giorni fa, infatti, Diletta pubblicò una foto che la ritraeva insieme a suo padre. La conduttrice non smette di stupire e continua a conquistare il suo grande pubblico.

Difficilmente Diletta mostra suo padre nelle foto: a prendersi i riflettori è spesso la bellissima madre. Gli utenti amano commentare le foto della giornalista elogiando il suo straordinario fisico e la sua sensualità.

