Elodie Di Patrizi è una delle cantanti più amate dal pubblico italiano. La romana, qualche settimana fa, ha lanciato ‘Guaranà’: la sua nuova canzone ha conquistato subito le radio mentre su Youtube ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni. La cantante ha conquistato il pubblico fin da subito: dopo il fallimento ad X Factor, la ragazza si è classificata al secondo posto al talent show ‘Amici di Maria De Filippi’ conquistando il premio della critica giornalista Vodafone e il premio RTL 102.5 – Amici alla Radio.

Elodie conquista il web con il suo nuovo look

Visualizza questo post su Instagram Vieni più vicino lasciati guardare 🙃 Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 28 Mag 2020 alle ore 11:03 PDT

Elodie, lanciando il suo brano ‘Guaranà’, ha cambiato il suo look: treccine lunghe e nere e versione selvaggia. La romana è una delle cantanti pop-urban più apprezzate e il suo album ‘This is Elodie’ ha conquistato la critica e ha ottenuto consensi. Brani come ‘Pensare Male’ e ‘Andromeda’ sono sicuramente tra le canzoni più trasmesse della radio. Poco fa, la trentenne ha postato su Instagram uno scatto stupefacente: il suo look con le treccine continua a piacere e il suo sguardo in primo piano è accattivante e sensuale. Gli utenti hanno commentato la foto elogiando la sua bellezza e il suo carisma. In molti, invece, commentano utilizzando frasi emblematiche delle sue canzoni.

Elodie è legata sentimentalmente a Marracash. La trentenne ha rilasciato alcune dichiarazioni da Caterina Balivo a Vieni da Me in cui ha spiegato che inizialmente non nutriva simpatia verso il noto rapper.

