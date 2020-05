Emily Ratajkowski sul marciapiede con un’amica: la FOTO che spopola

Emily Ratajkowski incanta su Instagram: sul marciapiede con un’amica, in una posa da diva, incanta il web. La foto che spopola.

Emily Ratajkowski augura buon compleanno all’amica e spopola sui social con una foto che, in pochi minuti, ha fatto il giro del web conquistando tutti. Bellissima, con un look casual ed acqua e sapone, la supermodella e attrice lascia, ancora una volta, senza fiato tutti i suoi fans. Nonostante il successo, Emily si mostra come una normale ragazza di 28 anni che, insieme alle amiche, batte da parte i vari lustrini, preferendo un pantaloncino, un top e delle sneakers. Il risultato è una foto semplice, ma assolutamente meravigliosa come potete vedere qui in alto.

Emily Ratajkowski balla su Instagram e conquista tutti

Visualizza questo post su Instagram He knows how to hype me up Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:16 PDT

Emily Ratajkowski incanta ogni giorno i suoi 26.4 milioni di followers pubblicando foto e video in cui mostra il fisico, ma anche la sua sensualità. In un video che ha portato a casa più di otto milioni di visualizzazioni, Emily balla a bordo biscina indossando un micro bikini che mette in mostra il suo lato B assolutamente perfetto, ma anche il il resto delle sue curve perfette.

Sempre bellissima, sia in passerella che nella vita di tutti i giorni, la Ratajkowski fa sognare tutti i suoi fans. Oltre agli uomini che sognano di avere una donna accanto che le assomigli, ci sono anche le donne che ammirano la sua bellezza, sensualità ed eleganza.

Il balletto ha incantato non solo i fans, ma anche il marito, il produttore Sebastian Bear-McClard che ha sposato nel 2018. Figlia di una insegnante inglese di letteratura e di un pittore e insegnante d’arte polacco, considera il nudo una cosa normale.

In una recente intervista, infatti, ha detto: “Nella nostra cultura gli uomini, soprattutto, guardano la pornografia, ma poi si sentono offesi da un ritratto o una fotografia contenente nudo classico…”.