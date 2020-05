Federica Panicucci sexy in giallo, nuova giovinezza? – FOTO

Federica Panicucci ammalia i suoi followers su Instagram, la conduttrice Mediaset assolutamente radiosa nell’ultimo meraviglioso scatto

Tra le bellezze più ammirate su Instagram, c’è senza dubbio Federica Panicucci. La biondissima conduttrice di Mattino Cinque, su Mediaset, riscuote non solo un grande successo di pubblico in tv (sebbene la trasmissione sia stata a lungo ferma durante l’emergenza coronavirus) ma è anche molto apprezzata sul web. Ormai è arrivata a sfiorare il milione di followers sul social network, un traguardo senza dubbio notevole. Che tuttavia non sorprende, vista la sua solarità nella sua professione e nella vita privata. A 52 anni, nonostante non sia più giovanissima, continua a lasciare senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci su Instagram, la scollatura infiamma i social | FOTO

Federica Panicucci, il look in giallo è luminoso e lascia senza fiato

E negli scatti che propone su Instagram, sembra davvero non invecchiare mai e anzi andare incontro ad una seconda giovinezza. In questa foto in particolare, il look giallo le dona particolarmente e rispecchia in pieno quello che è il suo carattere. Come tutti, Federica ha voglia di riprendersi un po’ di libertà in più, passato il momento critico dell’emergenza sanitaria. Quasi sicuramente, nei prossimi mesi, la vedremo alle prese con scatti in costume che come sempre ci lasceranno a bocca aperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Panicucci racconta le sue giornate da casalinga: “Senza colf faccio le pulizie e non mi pesa”

Il suo carattere espansivo è anche espressione della sua felice vita privata. Il rapporto con Marco Bacini, dopo la separazione dal compagno storico, Dj Fargetta, prosegue a gonfie vele. Federica è l’immagine di una donna felice e realizzata e in molti la seguono con affetto, manifestando lei anche al tempo stesso una grande semplicità .

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter