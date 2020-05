Francesca Inaudi, curiosità, carriera, vita privata dell’ attrice toscana

Francesca Inaudi. Scopriamo curiosità sulla vita e la carriera della popolarissima e talentuosa attrice senese che si divide tra cinema e serie tv

Francesca Inaudi è un’attrice toscana. Nasce a Siena nel dicembre del 1977. Si forma, artisticamente parlando, al Teatro Piccolo di Milano, diretta da Giorgio Strehler e successivamente da Luca Ronconi. Il 2004 segna il suo debutto sul grande schermo; ha un ruolo in Dopo mezzanotte, per la regia di Davide Ferrario. L’anno successivo la vediamo protagonista della commedia romantica L’uomo perfetto di Luca Lucini, a fianco di Riccardo Scamarcio, Gabriella Pession e Giampaolo Morelli. Carriera sempre in ascesa per lei. Nello stesso periodo è nel cast de La bestia nel cuore di Cristina Comencini (candidato all’Oscar) e di N (Io e Napoleone) di Paolo Virzì.

Francesca Inaudi, un talento versatile dal cinema alla televisione

Dal cinema alla televisione. Francesca Inaudi si fa conoscere al grande pubblico grazie alla sua partecipazione nella popolarissima serie di Canale 5 Distretto di Polizia, interpretando il ruolo dell’ispettore Irene Valli nelle stagioni 6, 7 e 8.

Nel 2008 possiamo ammirare la sua bravura in un ruolo totalmente diverso, quello della svampita Maya nella serie Tutti pazzi per amore. Il 2009 la vede però tornare al cinema con ben quattro film: Io, Don Giovanni, Questione di cuore,Generazione 1000 euro e Il richiamo.

Anche la vita privata le ha riservato grandissime gioie e soddisfazioni. E’ sposata con Andrea Gattinoni ed è diventata da pochissimo mamma. Ha partorito un bimbo a Los Angeles, città dove vive da tre anni. E’ stata costretta a trascorrere lì il periodo di quarantena raccontando su Instagram le gioie dei primi giorni di vita del suo bambino in un mondo così stravolto dal Coronavirus.

