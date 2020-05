Isabella Ferrari stesa sul letto e gambe all’insù , una dea – FOTO

Isabella Ferrari si mostra con qualcuno a letto in uno scatto in bianco e nero in una foto postata sul suo profilo Instagram. Scopriamo di chi si tratta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ferrari (@isabellaferrarireal) in data: 27 Mag 2020 alle ore 4:30 PDT

Isabella Ferrari è una delle attrici più talentuose del cinema italiano. Ha iniziato giovanissima la sua carriera, prima in programmi televisivi, poi interpretando dei ruoli in commedie che sono diventate ormai un cult: Sapore Di Mare, Sapore Di Mare 2 – Un anno dopo, Gio d’estate, Fracchia contro Dracula, Il ragazzo del Pony Express (solo per citarne alcuni). Ma Isabella, crescendo, ha acquisito una personalità sempre più forte decidendo così di cimentarsi in prove d’attrice che mettessero maggiormente alla prova il suo talento.

Oggi la ritroviamo professionista affermata e riconosciuta da tutti, sia dalla critica che dal suo pubblico che non smette di acclamarla. Vincitrice di una Coppa Volpi come miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per Romanzo di un giovane povero. Ha partecipato con un ruolo importante a La grande bellezza di Paolo Sorrentino, film che ha vinto l’Oscar come miglior film straniero nel 2014.

Negli anni passati ha affrontato il dolore della malattia di cui non parla facilmente, non ha mai voluto dichiarare il nome del male di cui ha sofferto. Ha dichiarato: “Una mattina mi sveglio e non riesco più a muovere le gambe. La diagnosi non era per niente buona. Ogni mattina, per due anni, sono ospedale.” La tenacia e la voglia di vivere hanno avuto la meglio e l’attrice ora sembra stare meglio.

Leggi Anche >>> SABRINA SALERNO, LA FOTO NOSTALGICA MA CHE FISICO – FOTO

Isabella Ferrari inedita in uno scatto in bianco e nero

Isabella Ferrari è una donna che mette poca benzina alla macchina del pettegolezzo. Sofisticata e discreta. E’ una donna concentrata sulle sue priorità.

Condivide con i suoi fan una serie di scatti inediti. Sul suo profilo Instagram Isabella Ferrari ci accoglie nella sua casa, in particolare nella stanza da letto. E’ sdraiata con un uomo in atteggiamenti teneri ed affettuosi, rivelano tutta la loro complicità. Nel bianco e nero della foto, anche se i volti non sono evidenti, riconosciamo lei e il marito, Renato De Maria, regista, sposato nel 2002 e da cui ha avuto due figli: Nina e Giovanni. La prima figlia, Teresa, è nata da una relazione con il designer Massimo Osti.

Una didascalia accompagna la foto postata dalla Ferrari: “Più o meno 25 anni, dipende dai punti di vista… ora con la quarantena alle spalle, spiaggiati, affranti, ma ancora insieme.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

E i fan? Loro sembrano gradire dai commenti di gradimento: “Che bella coppia che siete!!! Un grande abbraccio, Isabella” -“Fantastici” – “Auguri di cuore”.

Si scorgono commenti anche di colleghi noti del mondo del cinema e dello spettacolo. Elena Sofia Ricci commenta con: “Che bellezza!” e tante emoji sorridenti. Il regista Ferzan Ozpetek mette un like di approvazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> NAIKE RIVELLI IN GINOCCHIO, POSA DA CAPOGIRO: COSA CERCA ? – FOTO