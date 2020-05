Sempre bella e sensuale, anche questa volta Justine Mattera regala delle pose da mozzare il fiato. I suoi followers restano senza parole.

Ha da poco compiuto 49 anni, ma nonostante ciò, Justine Mattera non vuole saperne di ‘fare la brava’. La bionda donna di spettacolo statunitense di origini italiane non fa passare giorno senza che non posti qualche scatto su Instagram.

Ed in ogni immagine lei appare con pose da malandrina, dove mette in risalto tutta la femminilità di cui è dotata. Una cosa che di solito siamo avvezzi vedere dalle starlette del web in cerca di notorietà e che hanno come ambizione quella di affermarsi sui social. Lei che è una madre di famiglia e che da tempo ha raggiunto ormai una certa maturità però anche dimostra di non essere da meno rispetto alle più giovani competitors.

Justine Mattera, lei non fa mai la brava

Di argomenti validi alla bella Justine del resto non ne mancano. Lei è sempre bella, conturbante e sa come fare per farsi desiderare. I commenti dei suoi ammiratori la dicono lunga. Nonostante ci sia sempre qualcuno che la rimprovera per quello che è un atteggiamento poco consono a chi è mamma di bimbi piccoli, per il resto la Mattera riceve soltanto tanti complimenti più che meritati. Ed a noi non resta che aspettare il prossimo post.

