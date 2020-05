Gli ammiratori di Laura Pausini sono incantati da quello che è uno degli ultimi post della amatissima cantante romagnola. Si tratta di scatti magnifici.

Vanta milioni di ammiratori in tutto il mondo, Laura Pausini. E lei rivolge loro un regalo bellissimo, con una serie di scatti che risalgono al 2011. La cantante emiliana, autrice di innumerevoli hits musicali di successo tradotte in diverse lingue, mantiene un filo diretto con il suo pubblico. E la gente la ama proprio per questo motivo, perché lei predilige i suoi ammiratori.

Lei sta portando avanti un progetto assieme ad altri artisti come Dua Lipa, Miguel Bosè e tanti altri personaggi della musica, del cinema e dello sport. Venerdì 29 maggio 2020 alle ore 18:00 partirà una maratona della durata di 24 ore. Una intera giornata non stop che coprirà tutti e 5 i continenti per un evento globale, con la partecipazione in totale di 150 artisti provenienti da ogni parte del mondo. La romagnola non si ferma neppure davanti alla pandemia ed alle norme di regolamento che evitano gli assembramenti.

Laura Pausini, lei è più bella che mai in questi scatti del passato

