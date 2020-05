La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati aggiornati al 28 maggio

La Protezione Civile ha aggiornato anche oggi il bollettino e la mappa regione per regione relative all’epidemia da Covid-19 diffusasi in Italia.

Il nuovo bollettino, apparso sul sito della Protezione Civile, come accade dall’inizio dell’emergenza, inquadra lo stato dell’epidemia da coronavirus nel nostro Paese. Nel dettaglio, come si evince dalla nota, nelle ultime 24 ore si è registrato un calo per quanto riguarda il numero degli attualmente positivi sia per i pazienti ricoverati in terapia intensiva. In aumento, invece, i casi di contagio, i decessi e le persone guarite dal virus. Quest’ultimi hanno superato il 60% dei casi totali di coronavirus in Italia.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: bilancio al 28 maggio, salgono ad oltre 150mila i guariti

Un nuovo netto calo si è registrato oggi, giovedì 28 maggio, per quanto riguarda la situazione dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Si evince dal nuovo bollettino diffuso nel pomeriggio dal Dipartimento della Protezione Civile sul proprio sito. Stando ai nuovi dati, i soggetti attualmente positivi sono scesi a 47.986 con un decremento nelle ultime 24 ore di 2.980. Anche le terapie intensive continuano a scendere arrivando ad oggi a 489, ossia 16 ricoveri in meno di ieri. Parallelamente crescono esponenzialmente le persone guarite dal virus: 150.604 in totale e 3.503 in più rispetto a quello di ieri.

Nel bollettino odierno si evince che i casi di contagio complessivi sono saliti a 231.732 con un incremento da ieri di 593 unità. Infine il bilancio dei decessi è giunto a 33.142 con 70 morti registrate nelle sole ultime 24 ore.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, giovedì 28 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 88.183 – 15.974 – 49.296;

– Piemonte – 30.445 – 3.838 – 20.535;

– Emilia Romagna – 27.701 – 4.094 – 19.857;

– Veneto – 19.125 – 1.898 – 15.202;

– Toscana – 10.086 – 1.029 – 7.677;

– Liguria – 9.605 – 1.445 – 7.015;

– Lazio – 7.693 – 708 – 3.580;

– Marche – 6.719 – 997 – 4.376;

– Campania – 4.777 – 410 – 3.355;

– Puglia – 4.481 – 496– 2.590;

– Trento – 4.425 – 462 – 3.505;

– Sicilia – 3.438 – 272 – 2.021;

– Friuli Venezia Giulia – 3.262 – 333 – 2.593;

– Abruzzo – 3.237 – 402 – 2.011;

– Bolzano – 2.595 – 291 – 2.147;

– Umbria – 1.431 – 75 – 1.323;

– Sardegna – 1.355 – 130 – 1.025;

– Valle d’Aosta – 1.182 – 143– 1.016;

– Calabria – 1.158 – 96 – 892;

– Molise – 435 – 22 – 250;

– Basilicata – 399 – 27 –338.

Nessuna vittima, confrontando la mappa di oggi con quella di ieri, nelle ultime 24 ore a Trento, Bolzano ed in Sicilia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Non si sono registrati nuovi casi di contagio, invece, in Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

