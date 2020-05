Continua il litigio tra Mara Venier e Al Bano. Lei lo offende su Instangram. “Ecco la verità sulla lettera di Romina”. Cosa è successo

La discussione tra Al Bano e Mara Venier nata durante l’intervista a Domenica In la scorsa settimana non si ferma. Anzi la conduttrice della Rai continua il litigio anche su Instagram: Lunedì ha pubblicato sul suo account i dati di ascolto di Domenica In, accompagnati da un commento: “La vera maturità sta nel saper stare zitti, sorridere, girare le spalle e cambiare strada. – scrive – Perché dove l’ignoranza parla l’intelligenza tace”. Molti hanno pensato che “la zia” d’Italia abbia voluto tirare una frecciatina al cantante.

Al Bano e Mara Venier, tra amore e odio

Domenica scorsa Al Bano è stato invitato al programma della Rai condotto da Mara Venier. Durante il collegamento Mara ha voluto ricordare il compleanno appena passato dell’amico Al Bano. Dopo aver mandato in onda un video con una manciata di auguri da parte di vari personaggi dello spettacolo, la conduttrice ha annunciato una sorpresa per lui. Romina Power, ex moglie del cantante e amica della zia d’Italia, non avrebbe voluto partecipare al video di auguri ma, a detta di Mara, avrebbe proposto lei stessa di farle leggere una sua poesia. Romina avrebbe scritto un componimento dedicato ad Al Bano e al suo compleanno, notizia che ha lasciato tutti spiazzati, soprattutto l’uomo che ha rifiutato di leggere il componimento.

A quel punto Mara Venier ha deciso di non leggere la poesia di Romina, per non creare problemi, ma è sembrata contrariata dalla polemica di Al Bano. Ha annunciato anche che non avrebbe mandato in onda gli altri due video relativi alla vita del cantante, dato che lui ha chiaramente dichiarato di non voler parlare della sua vita privata, ma solo di musica.