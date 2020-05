Mara Venier distrutta: “Sarà bello rivederti” – FOTO

Mara Venier e il suo post molto commovente. Un messaggio da brividi per la conduttrice di Domenica In che ha condiviso su Instagram

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Lo è sempre stata ma soprattutto nelle ultime settimane con i suoi modi garbati e la sua ironia ha tenuto compagnia, nelle domeniche del lockdown, a tantissimi italiani. La amano tutti Mara, non solo il pubblico ma anche i suoi colleghi per la sua professionalità ma anche soprattutto per il calore e l’affetto umano.

Tra questi, nelle ultime ore, è arrivato un messaggio davvero commovente per la padrona di casa di Domenica In. Un messaggio che Mara Venier ha apprezzato e ricondiviso sul suo profilo Instagram. Parliamo di Pierluigi Diaco che ormai è pronto a tornare in tv con la nuova edizione del suo programma estivo Io e te. Il giornalista è stato autore di un messaggio da brividi per la zia nazionale.

“Amica. Sorella. Alleata. Di abbracci con @mara_venier ne abbiamo consumati tanti, in privato e davanti alle telecamere. Mai come oggi mi manca stringerla forte. Avremo comunque due occasioni per tornare ad abbracciarci almeno con gli occhi (sperando di farlo presto per davvero)” scrive il conduttore.

I due infatti si vedranno, anche se in collegamento: “domenica 31 Maggio mi collegherò dagli studi di #ioete con la regina di Domenica In e il giorno dopo, lunedì 1 Giugno, avrò l’onore di accoglierla in studio per la prima puntata del nostro programma. Mia amata Mara, io e te come nelle favole ❤️🌹 vi aspettiamo su @rai1official GRAZIE @pierdiaco A DOMENICA ❤️”

Il tutto corredato da una foto di impatto nella quale i due si abbracciano. Uno scatto vecchio ma che dimostra tutto l’affetto che c’è tra i due. Tra i commenti quelli di Alberto Matano che mette tanti cuoricini e quello inconfondibile di Valeria Marini che scrive: “Stellare, vi seguirò”.

Mara Venier, la stima e l’amicizia con Pierluigi Diaco

Mara Venier e Pierluigi Diaco si stimano molto. Il post del giornalista lo mette nero su bianco ma altre sono state le dimostrazioni di affetto e stima reciproca che c’è tra i due conduttori Rai.

Diaco da lunedì torna al timone di Io e te in onda dopo l’edizione delle 13.30 del TG1. Dopo il successo dello scorso anno, il giornalista è stato riconfermato. Non ha nascosto che preziosi sono stati i suggerimenti, i consigli e le dritte che la sua amica del cuore Mara Venier gli ha dato.

E proprio Mara aprirà la nuova stagione, direttamente in studio da Diaco. Un inizio con il botto. Anche lo scorso anno la zia nazionale era stata ospite ad Io e te. Aveva cantato Battisti accompagnata alla chitarra proprio da Diaco improvvisando “Il mio canto libero”. Ma Mara Venier si era anche raccontata come un libro aperto parlando della sua vita privata e di quella professionale.

Proprio in conclusione di puntata i due si erano abbracciati calorosamente. E Diaco ha usato proprio questo scatto per annunciare il suo ritorno in tv e per mostrare ancora una volta il forte legame che lo lega a Mara Venier.